Hárman teperték le a dílert: átadás közben csaptak le a téglási férfira - Videó!
A rendőrök elfogtak két férfit, akik a gyanú szerint tiltott szereket árultak. Hajdúhadházon terítette a drogot a díler.
A nyomozóknak olyan információ jutott a birtokába, hogy egy férfi kábítószerrel kereskedik Hajdúhadházon. Azonnal munkához láttak, adatot gyűjtöttek és rövid időn belül a látókörükbe került egy 56 éves bökönyi lakos. Elfogására akciót szerveztek, majd március 5-én épp átadás közben ütöttek rajta és egy 39 éves téglási díleren – fogalmazott a rendőrség.
A droggyorsteszt mindkettejüknél pozitív eredményt jelzett. A bűnügyesek közel egy millió forintot, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak.
A rendőrök a férfiakat kábítószer-kereskedelem bűntett miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Egyiküket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság március 8-án elrendelt.
A díler elfogásáról készült felvételt itt tekintheted meg
