Tombolt a feszültség a Séfek Séfe műsorában: „Mi történt veled, kinőtt a tököd?”

Újabb versenyzőtől kellett búcsúzniuk a nézőknek a Séfek Séfe legújabb epizódjában, ahol ezúttal a csapat főzés témája a falu volt. Hiába lett azonban falusias a hangulat hangulat, Patrik és Máté ismét ismét egymásnak feszült.

Elsírta magát a Séfek Séfe kiesője. Fotó: TV2

Nem hallom a hangját, nem hallom, hogy irányítana, nincsenek pontos, precíz utasítások

– jegyezte meg Patrik Mátéről.

„Én ész vagyok kedves, az baj?” – jegyezte meg Máté egy ponton, mire Patrik csak annyit kérdezett: „Na, hát mi történt veled, kinőtt a tököd, vagy mi?”

A feszültség szinte kézzel tapinthatóvá vált a stúdióban. Végül azonban kizárólag az eredmény számít, és a Séfek nem szórták két kézzel a dicséreteket.

Séfek Séfe kieső: Mátétól búcsúztak el kedd este

Egy hajszállal ugyan, de Minh kapta meg a maradás lehetőségét, így Máté esett ki a műsorból – írja a Bors. – A kiesés után megköszönte a lehetőséget és el is sírta magát, nem véletlenül: elárulta ugyanis, hogy az ő életében ez történelmi pillanatnak számított:

Most már elárulom. Nekem úgymond ez egy utolsó. Én idén abbahagyom. Nem fogok ebben dolgozni tovább. Nekem a vendéglátás ennyi volt. Húsz évig csináltam, nem tudom a családomat feláldozni

– mondta, de ő sem bírta könnyek nélkül.