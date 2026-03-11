Váratlan fordulat: kiadták a riasztást, három részre szakad az ország

A HungaroMet előrejelzései alapján csütörtökön három részre szakad az ország. Március 12-ére az ország középső részén található öt vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt.

A HungaroMet előrejelzései alapján három részre szakad csütörtökön (Fotó: HungaroMet)

Az ország bizonyos megyéire érvényes a riasztás

Az elsőfokú figyelmeztetés szerint a térségben helyenként zivatarok fordulhatnak elő, amelyek rövid ideig tartó, de intenzív jelenségekkel járhatnak. A zivatarokat erősebb széllökések, hirtelen lezúduló csapadék, valamint kisebb méretű jégeső is kísérheti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy bár az elsőfokú riasztás nem jelent szélsőséges időjárást, érdemes figyelemmel kísérni az aktuális előrejelzéseket.

Szerdán a csúcshőmérséklet eléri a 17 Celsius fokot, mindössze némi felhő zavarhatja csak meg a napsütést. Ugyanakkor a hajnali órákban jelentősen, 3 Celsius fokra hűl le levegő.

Cssütörtökön az előző naphoz képest még melegebb időre számíthatunk: 18 Celsius fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála, igaz, nem mindenütt lesz zavartalan a napsütés. A hajnali órákban csak 7 Celsius fokig esik vissza hőmérséklet.

Péneteken is jó idő várható, 17 Celsius fokos maximokkal, napsütéssel. A hajnali órákban tartósan 7 Celsius fokra hűl le a levegő – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.