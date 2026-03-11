RETRO RÁDIÓ

Váratlan fordulat: kiadták a riasztást, három részre szakad az ország

A kellemes tavaszba váratlan időjárási fordulat rondít bele. Az ország több részre szakad...

Megosztás
Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.11. 06:00
Riasztás tavasz zivatar

A HungaroMet előrejelzései alapján csütörtökön három részre szakad az ország. Március 12-ére az ország középső részén található öt vármegyére is elsőfokú riasztást adtak ki zivatar miatt. 

alt=A HungaroMet előrejelzései alapján három részre szakad az ország
A HungaroMet előrejelzései alapján három részre szakad csütörtökön (Fotó: HungaroMet)

Az ország bizonyos megyéire érvényes a riasztás

Az elsőfokú figyelmeztetés szerint a térségben helyenként zivatarok fordulhatnak elő, amelyek rövid ideig tartó, de intenzív jelenségekkel járhatnak. A zivatarokat erősebb széllökések, hirtelen lezúduló csapadék, valamint kisebb méretű jégeső is kísérheti. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy bár az elsőfokú riasztás nem jelent szélsőséges időjárást, érdemes figyelemmel kísérni az aktuális előrejelzéseket. 

Szerdán a csúcshőmérséklet eléri a 17 Celsius fokot, mindössze némi felhő zavarhatja csak meg a napsütést. Ugyanakkor a hajnali órákban jelentősen, 3 Celsius fokra hűl le levegő.

Cssütörtökön az előző naphoz képest még melegebb időre számíthatunk: 18 Celsius fokig emelkedhet a hőmérő higanyszála, igaz, nem mindenütt lesz zavartalan a napsütés. A hajnali órákban csak 7 Celsius fokig esik vissza hőmérséklet.

Péneteken is jó idő várható, 17 Celsius fokos maximokkal, napsütéssel. A hajnali órákban tartósan 7 Celsius fokra hűl le a levegő – írja a köpönyeg.hu meteorológiai portál.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu