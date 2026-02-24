RETRO RÁDIÓ

Azonnal mentőhelikoptert kellett hívni: Kamionok ütköztek az M0-son, torlódik a forgalom

Beszorult egy ember, őt mentik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
mentőhelikopter autóút kamion

Torlódás alakult ki az M0-s autóút 25. kilométerénél, a főváros XXIII. kerületében, azt követően, hogy két kamion és egy furgon ütközött össze az autóút Dabas felé vezető oldalán kedden délután - írja Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Mentőhelikoptert kellett hívni. Fotó: Pexels (Illusztráció!)
Mentőhelikoptert kellett hívni. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Azt írták, hogy a baleset következtében a furgonba egy ember beszorult, őt a főváros hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével szabadítják ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az Útinform azt közölte, hogy az M0-s 25-ös kilométerénél csak a belső sáv járható, ezért torlódásra kell készülnie az arra közlekedőknek.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu