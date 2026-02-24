Azonnal mentőhelikoptert kellett hívni: Kamionok ütköztek az M0-son, torlódik a forgalom
Beszorult egy ember, őt mentik.
Torlódás alakult ki az M0-s autóút 25. kilométerénél, a főváros XXIII. kerületében, azt követően, hogy két kamion és egy furgon ütközött össze az autóút Dabas felé vezető oldalán kedden délután - írja Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
Azt írták, hogy a baleset következtében a furgonba egy ember beszorult, őt a főváros hivatásos tűzoltói feszítővágó segítségével szabadítják ki. A helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az Útinform azt közölte, hogy az M0-s 25-ös kilométerénél csak a belső sáv járható, ezért torlódásra kell készülnie az arra közlekedőknek.
