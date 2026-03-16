Orbán Viktor Kaposváron: 18 órától kövessétek itt élőben!

Kaposváron is Békemenetet tart a kormányfő.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.16. 17:44
Módosítva: 2026.03.16. 17:52
„Kaposváron is békemenet. Hamarosan kezdődik az első nagygyűlés. 18 órától kövessétek itt élőben!” – írta Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán.

Kaposváron is Békemenetet tart Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Hatalmas tömeg várta a miniszterelnököt a kaposvári Békemenet alkalmából.

Orbán Viktor országjárása során az alábbi városokba látogat el:

  • Március 17. 18:00 Eger, Dobó István tér
  • Március 18. 18:00 Dunaújváros, Dózsa György tér
  • Március 20. 18:00 Szentendre, Fő tér
  • Március 21. 16:00 Miskolc, Szent István tér
  • Március 22. 16:00 Hódmezővásárhely, Bessenyei Ferenc Művelődési Központ előtt

 

 

