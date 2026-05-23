Robbie Keane kimondta a végső szót, Kubatov Gábor elbúcsúzott
Itt a hivatalos bejelentés. Kiderült, ki döntött Robbie Keane távozásáról.
Eldőlt, hogy távozik Robbie Keane a Ferencvárostól. Az ír szakember másfél évig volt az FTC vezetőedzője.
A klub kétmondatos felvezetővel kürtölte világgá a hírt:
Távozik az FTC férfi labdarúgócsapatának vezetőedzője. Robbie Keane úgy döntött, elhagyja a klubot
- írta az FTC, majd az oldal sorolta Keane eredményeit. Az edzővel az első évben bajnoki címet és kupaezüstöt, idén bajnoki ezüstöt és kupaaranyat nyertek a zöld-fehérek.
Emellett idén bejutott a gárda az Európa-liga nyolcaddöntőjébe.
Robbie Keane-től elbúcsúzott az elnök
A tavaly januárban érkező tréner csütörtökön Kubatov Gáborral ült le egyeztetni, az FTC elnöke ekkor vázolta a következő időszak terveit, lehetőségeit. Az Index szerint az edző kijelentette, ebben a projektben már nem kíván részt venni, ezért Robbie Keane felmondott. Kubatov most a Facebookon mondott köszönetet a szakembernek.
