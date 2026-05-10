„A Ferencvárost feltettük a nemzetközi térképre” – Robbie Keane sikeres idényről beszélt

A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Mol Magyar Kupa döntőjében, és ezzel a klub történetének 25. diadalát aratta. A győzelem után a Fradi edzője, Robbie Keane úgy vélte, ez annak ellenére egy sikeres idény, ha a jövő hétvégén a csapat nem tudja megvédeni a bajnoki címét.

Robbie Keane elégedett

Ez egy sikeres idény, most voltunk a legsikeresebbek Európában, a kupát is megnyertük, de sajnos a bajnokságban nem a mi kezünkben van a sorsunk. A Ferencvárost feltettük a nemzetközi térképre, a nagy külföldi csapatok elismerését kivívtuk. Nézzék, három év alatt négy trófeát nyertem edzőként, az ilyen pillanatokért dolgozom

– fogalmazott Robbie Keane, aki a Magyar Kupa-döntő egyetlen gólszerzője, Toon Raemaekers kapcsán kiemelte, hogy remek lövései vannak, de idén sokszor balszerencséje volt. Viszont annál nincs jobb, minthogy az idénybeli első találata a győzelmet jelenti a kupadöntőn.

A Fradi legközelebb május 16-án lép pályára, az NB I utolsó fordulójában a Zalaegerszeget fogadja. A zöld-fehérek csak akkor védhetik meg a bajnoki címüket, ha legyőzik a zalaiakat, eközben a Győr kikap vagy minimum döntetlenre végez Kisvárdán.