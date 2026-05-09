A hosszabbítás végén dőlt el: a Fradi nyerte a Magyar Kupát!

A 86. Magyar Kupa döntőjében FTC-Zalaegerszeg összecsapást rendeztek szombat este a Puskás Arénaban. Robbie Keane együttese a Győr, míg a zalaiak a Honvéd búcsúztatásával harcolták ki a finálét. A kezdőrúgás előtt megható pillanatok következtek: a pályán és a lelátón is megemlékeztek a héten elhunyt legendás futballistáról, Fazekas Lászlóról. A döntő első félidejében egyik csapat sem vállalt felesleges kockázatot, a felek inkább egymás hibáira vártak, így gól nélküli döntetlennel vonultak szünetre.

Az első félidőben nem született gól a FTC-Zalaegerszeg kupadöntőn Fotó: Hegedüs Róbert

FTC-Zalaegerszeg: hosszabbítás után kupagyőztes a Fradi

A fordulás után sem javult a játék színvonala, a hibák továbbra is sűrűn követték egymást, így a döntő a 60. perc környékén is kevés izgalmat tartogatott. Robbie Keane ekkor próbált frissíteni csapatán: a visszafogott teljesítményt nyújtó Gruber Zsombor helyére Dele érkezett. A 76. percben aztán a ZTE játékosa, Kiss Bence vállalkozott távoli lövésre, ám kísérlete elkerülte Dibusz Dénes kapuját. A 86. percben Callum O’Dowda veszélyes fejessel tornáztatta meg Gundel-Takácsot, a zalai kapus azonban bravúrral szögletre ütötte a labdát. A rendes játékidő nem hozott döntést, a csapatok 0-0-s döntetlennel zártak, így következhetett a hosszabbítás.

A 93. percben büntetőhöz jutott a Ferencváros, miután Amato szabálytalankodott Corbuval szemben a tizenhatoson belül. A megítélt tizenegyest Jusuf végezte el, ám Gundel-Takács hatalmas bravúrral, lábbal hárított. A 111. percben megtört a gólcsend: Abu Fani szöglete után Raemekers elé került a labda, a védő pedig közelről a hálóba lőtt, megszerezve ezzel a vezetést a Ferencvárosnak (1-0).