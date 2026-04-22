Őrült hat perc a Fradi-Győr kupameccsen, de az igazi dráma csak ezután jött

A két csapat vasárnapi bajnoki találkozójához képest alaposan felforgatta kezdőcsapatát a szerda esti FTC-ETO Magyar Kupa-elődöntőre a hazaiak vezetőedzője. A várakozásoknak megfelelően Robbie Keane egyetlen magyar mezőnyjátékost sem küldött a pályára kezdőként. A Fradi hamar meg is szerezte a vezetést, aztán az első félidő végén hat perc alatt három gól született – a döntés viszont 120 perc után a tizenegyesekre maradt.

Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

FTC-ETO: Tizenegyesekkel dőlt el a Magyar Kupa-elődöntő

Ami 16 lövésből egyszer nem sikerült vasárnap a Ferencvárosnak, az szerdán rögtön az elsőből igen. A 3. percben Kovacevic lépett ki a leshatárról és szerezte meg a vezetést. Az első félidő közepén Joseph duplázhatta volna meg a hazai csapat előnyét, ám előbb a fejesét Megyeri magabiztosan védte, majd egy újabb próbálkozásánál a labda elkerülte a kaput. Az első győri helyzetig a 40. percig kellett várni, és azonnal egyenlítettek is belőle. Piscsur visszafejelt labdáját Csinger bólintotta a kapuba. Sőt, öt perccel később Bumba fordított, amikor egy lecsorgó labdát továbbított Dibusz kapujába. Azonban nem sokáig örülhetett az ETO, másodpercekkel az első félidő vége előtt Levi fejesével egyenlített az FTC.

A második félidő elején ismét a Győr kerülhetett volna előnybe, de előbb Bumba csúsztatta kapu mellé a labdát, majd Njie lövése jött ki Dibuszról Piscsur elé, aki viszont nem tudta gólra váltani a lehetőséget. A másik oldalon Zachariassen szerezhette volna meg a vezetést a Fradinak, de a lövése nem talált kaput. Negyedórával a rendes játékidő vége előtt Kovacevic került ordító helyzetbe, azonban a labdával saját csapattársát, Josephet találta el az ötösön belül – így 90 perc után is maradt a 2-2, és jöhetett a hosszabbítás.

A 95. percben Vitális lövését Dibusz bravúrral védte, majd Stefulj hiába lőtt a kapuba, előtte Benbouali már lesen volt. A másik oldalon előbb a csereként beállt Gruber vezethette rá a labdát Megyerire, aki nagyot védett. Majd Joseph lőtt ziccerben a kapu felé – így a tizenegyesekre maradt a döntés.

Abu Fani és Vitális Milán rögtön az elején hibáztak, majd a harmadik körig valamennyien értékesítették a saját rúgásukat. Aztán viszont Joseph és Benbouali is kihagyta a maga tizenegyesét. Sőt, a végén Gavric a kapufára panenkázta a labdát, így a tizenegyespárbajt és az összecsapást a Ferencváros nyerte.

Ezzel a Fradi lesz a ZTE ellenfele a május 9-i Magyar Kupa-döntőben – miután a zalaegerszegiek még kedden szintén tizenegyesekkel legyőzték a Honvédot.