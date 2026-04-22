„Engem most egyetlen dolog köt le” – megszólalt a Fradinak gólt lőtt győri focista

Kizártnak nevezte a két csapat bajnoki találkozójának egyetlen gólszerzője, Bánáti Kevin, hogy a fővárosiak magukba roskadtak volna a szerdai Fradi-Győr Magyar Kupa-elődöntő (20:00, tv: M4 Sport) előtt. Az ETO FC 20 éves játékosa azt gyanítja, Dibusz Dénesék revanson törik a fejüket, miként az NB I utolsó három fordulójában is az a céljuk, hogy ledolgozzák hárompontos hátrányukat velük szemben.

Bánáti Kevint egyetlen dolog köti csak le: kupafináléba kerülni a Fradi-Győr találkozón.

Az ETO titkát szükségtelen keresgélni, az kivételes közösségi erejében rejlik

– jegyezte meg Bánáti Kevin, aki számára a fővárosi környezet nem ijesztő, a teljesítményét egyáltalán nem befolyásolja, mert januárban is 3-1-re nyertek bajnoki találkozón az Üllői úton.

Nem él aggodalom bennünk. Ott állunk egy lehetséges remek eredmény kiharcolásának kapujában, következésképpen ugyanazzal az elánnal játszunk, amivel vasárnap tettük. Aztán hogy nyáron a BL-ben vagy az Európa-ligában játszunk-e, az hamarosan kiderül. Engem most egyetlen dolog köt le: a fővárosban kupafináléba kerülni, és erre képesek is vagyunk

– tette hozzá a szélső.