Brutális baleset történt, teljes útzár – mentők, rendőrök, tűzoltók a helyszínen

Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 153-as kilométerszelvényénél, Kisújszállás térségében csütörtök reggel. Az autóban ketten utaztak, akiket a karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki.

Brutális balesethez rohantak a mentők csütörtök reggel Kisújszállás közelébe (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A balesethez a társhatóságok (mentők, rendőrség) is kiérkeztek, az egységekkel együttműködve teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 4-én, reggel fél hétkor.