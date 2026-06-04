RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset történt, teljes útzár – mentők, rendőrök, tűzoltók a helyszínen

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Nyerges vontató és személyautó karambolozott. Két embert is feszítővágóval szabadítottak ki a roncsból.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 06:58
Módosítva: 2026.06.04. 07:09
mentő feszítővágó baleset

Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 153-as kilométerszelvényénél, Kisújszállás térségében csütörtök reggel. Az autóban ketten utaztak, akiket a karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki.

baleset, mentők
Brutális balesethez rohantak a mentők csütörtök reggel Kisújszállás közelébe (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A balesethez a társhatóságok (mentők, rendőrség) is kiérkeztek, az egységekkel együttműködve teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 4-én, reggel fél hétkor.

 

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