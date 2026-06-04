Brutális baleset történt, teljes útzár – mentők, rendőrök, tűzoltók a helyszínen
Nyerges vontató és személyautó karambolozott. Két embert is feszítővágóval szabadítottak ki a roncsból.
Egy nyerges vontató és egy személyautó ütközött össze a 4-es főút 153-as kilométerszelvényénél, Kisújszállás térségében csütörtök reggel. Az autóban ketten utaztak, akiket a karcagi hivatásos és a kisújszállási önkormányzati tűzoltók feszítővágó segítségével szabadítottak ki.
A balesethez a társhatóságok (mentők, rendőrség) is kiérkeztek, az egységekkel együttműködve teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat – közölte a katasztrófavédelem 2026. június 4-én, reggel fél hétkor.
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