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Felejtsd el ezt az alvópózt: idegkárosodást okozhat!

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Fontos a pihentető alvás. Ám az egyik alvópózzal komoly gondok akadnak.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.03. 19:30
alvás testhelyzet alvásminőség

Ha sokszor fájdalomra vagy zsibbadásra ébredsz reggel, akkor lehetséges, hogy rossz alvópózt választottál éjszaka. Egy alvásszakértő végre elárulta, szerinte melyik a legrosszabb pozíció, amiben elaludhatsz.

Ez a legrosszabb alvópóz
A legrosszabb alvópóz, amikor a karunkat a testünkhöz szorítjuk 
Fotó: Pexels/Andrea Piacquadio/Képünk illusztráció

Ez a legrosszabb alvópóz

Létezik egy népszerű alvási testhelyzet, ami kifejezetten káros hatással lehet az egészségre. Bár a megfelelő párna és matrac használata elengedhetetlen, az is nagyon fontos, hogy milyen testhelyzetben alszunk el.

Dr. Raj Dasgupta szakértő szerint, ha valaki „T-Rex” pózban alszik, akkor mindenképpen számítania kell arra, hogy kényelmetlenséget tapasztal a reggeli ébredéskor. A találó elnevezéssel illetett póznál az alvó személy a behajlított karját szorosan a mellkasához húzva helyezkedik el. Így pedig a behajlított karok nyomást gyakorolhatnak a könyökben és a csuklóban futó idegekre.

Dr. Raj Dasgupta alvásspecialista és a Sleepopolis vezető orvosi tanácsadója szerint ez a kényelmetlen póz lelassíthatja a véráramlást, és zsibbadást, bizsergést okozhat a karokban. Figyelmeztet: ha sokáig károsítjuk így az idegeinket, akkor az hosszú távon fájdalmat vagy maradandó idegkárosodást is okozhat. Sokan nem gondolnák, hogy egy-egy ilyen apróság árthat az egészségnek, de fontos észben tartani, hogy minden nap nagyjából 6-8 órát töltünk alvással, ezért célszerű kényelmes pozíciót választani a fekvéshez.

Ha a karba sugárzó fájdalom vagy gyenge fogás jelentkezik, akkor érdemes orvoshoz fordulni, ezt főleg akkor érdemes kivizsgáltatni, ha rendszeresen előfordul – írja life.hu internetes portál.

@theworkoutwitch Replying to @Lisa Scout t-rex arms 🦖 and your body’s startle reflex EXPLAINED ✨ heal your nervous system (3 course bundle) 🔗 on profile #trexarms #startlereflex #nervoussystemoverload #nervoussystemregulation #somatichealing #scaredeasily ♬ original sound - The Workout Witch

 

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