Megszólalt a szakértő, ezért nem jó a meztelenül alvás a nyári melegben

Az alvásszakértő végre pontot tesz a nyári meleg egyik tévhitére. Ez az igazság a meztelenül alvásról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.28. 12:00
A nyári hőségben sokan azonnal ledobják magukról a pizsamát, abban bízva, hogy fedetlen testtel könnyebb lesz átvészelni a forró éjszakákat. Egy alvásszakértő szerint azonban a meztelenül alvás valójában többet árthat, mint használhat.

A szakértő szerint a meztelenül alvás helyett egy légáteresztő pamut pizsama jobb megoldás lehet / Fotó: pexels

Azt hittük, hogy a meztelenül alvás hűti a testet

A hőmérséklet emelkedésével egyre többen szenvednek az álmatlan, fülledt éjszakáktól, és minden lehetséges trükköt bevetnek, hogy lehűtsék magukat. Sokan úgy gondolják, hogy a ruha nélküli alvás a legjobb megoldás, ám dr. Sophie Bostock szerint ez nem feltétlenül igaz.

A szakértő elmagyarázta, hogy ha meztelenül alszunk, az izzadság közvetlenül a bőrön marad, és nem tud megfelelően eltűnni. Emiatt az ágyban egy még melegebb, párásabb mikroklíma alakulhat ki, amitől az ember ragacsosnak és még izzadtabbnak érezheti magát.

Sok tanácsot láttam már a meztelen alvással kapcsolatban. De ez nem túl hasznos, mivel valójában az a helyzet, hogy ha az izzadság összegyűlik a testen, és semmi sem vezeti el, akkor az nem segít a lehűlésben.

A szakértő szerint sokkal jobb választás lehet egy könnyű, légáteresztő pizsama, például pamutból készült hálóruha, amely felszívja és elvezeti az izzadságot a bőrről.

Dr. Bostock arra is figyelmeztetett, hogy nemcsak a meleg nehezíti meg az elalvást nyáron. A hosszabb nappalok és a világos esték is felboríthatják a szervezet természetes alvási ritmusát.

A testünknek le kell hűlnie ahhoz, hogy könnyebben elaludjunk. A világos esték viszont arra ösztönzik a szervezetet, hogy tovább maradjon ébren, ezért nehezebb ellazulni lefekvés előtt – írja a The Sun.

 

