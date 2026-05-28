Menet közben zúzta össze a kidőlt fa az édesanya autóját: „Elvesztette minden érzékét”

Egy átlagos reggelnek indult, de nem sokkal később egy anyuka egész élete örökre megváltozott.

Egy anyuka sérülés miatt lehet, sosem állhat lábra életében – Fotó: freepik.com / Illusztráció

Súlyosan megsérült az anyuka, lehet, sosem fog újra járni

Hatóságok és helyi jelentések szerint az indianapolisi, La Porte-i Kaity Schultz súlyos gerincsérülést szenvedett, és most lábadozik, miután egy hatalmas fa a hónap elején, vezetés közben terepjárójába csapódott. A 37 éves nő, Kaity beszorult a járművébe, a mentőalakulatok szabadították ki a vezetőüléséből, majd kórházba vitték további ellátásra.

Kaity balesete mindössze néhány héttel azután történt, hogy édesanyját tüdőrákban elveszítette. A GoFundMe oldalát létrehozók Kaityt odaadó édesanyának és feleségnek nevezték, aki az életét mások segítésével tölti.

Mindössze három héttel ezelőtt Kaity elvesztette édesanyját, aki nehéz küzdelmet vívott a tüdőrákkal

– idézi az oldal szövegét a People.

Az oldal szerint közel két órán át próbálták kimenteni Kaityt a járművéből, mire sikerrel jártak, majd egy hatórás gerincműtéten esett át. Az orvosok enyhítették Kaity gerincvelőjére nehezedő nyomást, de a sérülés súlyos volt.

„Ekkor Kaity elvesztette minden érzékét és mozgásképességét deréktól lefelé.”

Chris Schultz, Kaity férje elmondta, hogy az ország másik végén volt, amikor értesült felesége balesetéről.

Hogy újra járni fog… erre kicsi az esély, de nem lehetetlen. Szóval most csak arra várunk, hogy remélhetőleg hamarosan bekerüljön a rehabilitációra

– nyilatkozta Chris.

Kaity hozzátette, keményen fog küzdeni, hogy hazatérhessen a családjához és visszatérhessen a munkahelyére. „Fantasztikus érzés tudni, hogy egymillió támogató van mögöttem. Csak akkor veszed észre, mekkora hatást gyakorolsz az emberekre, amikor belekerülsz egy rossz helyzetbe.”

Chris szerint nemcsak nekik, de négyéves fiuk számára is érzelmileg megterhelő volt ez az időszak. Az apuka elmondta kisfiának, hogy édesanyja nemsokára haza fog térni, de nem biztos, hogy még felfogja ennek a jelentőségét.