Tragédia a szénbányában: 9 ember szörnyethalt a gázrobbanásban

Május 4-én, a délutáni órákban gázrobbanás rázta meg a Sutatausa térségében működő La Ciscuda szénbányát, amelyet a Carbonera Los Pinos SAS üzemeltet. A hatóságok szerint összesen 15 dolgozó érintett az esetben.

Tragédia: gázrobbanás történt a szénbányában

A tragédiát a bányában felgyülemlett gázok okozták. Kilenc ember életét vesztette, hat munkást pedig sikerült élve kimenteni. Őket az Ubaté Regionális Kórházba szállították, ahol jelenleg is kezelik őket. A mentőcsapatok továbbra is dolgoznak a helyszínen, hogy minden áldozatot kiemeljenek a járatokból.

Különösen aggasztó, hogy a bányát április 9-én ellenőrizték, és már akkor biztonsági hiányosságokra hívták fel a figyelmet. A jelentésben szerepelt többek között a szénpor jelenléte, valamint az elhagyott területeken felgyülemlő, veszélyes gázok – főként a metán – kockázata is.

A szakemberek akkor azt javasolták, hogy zárják le teljesen ezeket a területeket, és javítsák a biztonsági feltételeket.

Kolumbiában nem ritkák a bányabalesetek: az elmúlt években több súlyos eset is történt. 2023-ban például 21 ember halt meg egy hasonló robbanásban ugyanebben a térségben, míg 2025-ben 18 bányászt kellett kimenteni egy másik incidens után.

A hatóságok most vizsgálják, pontosan mi vezetett a tragédiához – írja a People.