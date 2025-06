Gázrobbanásban halt meg egy asszony Pilisborosjenőn

Gyász – meghalt szombaton egy idős asszony Pilisborosjenőn. Az asszony házában gázrobbanás történt, esélye sem volt kijutni az épületből. Ugyanazon a napon, Gyömrőn maga a ház tulajdonosa riasztotta a tűzoltókat, mert kigyulladt az otthona.

Gázrobbanás történt Pilisborosjenőn (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Gázrobbanás rázta meg Pilisborosjenőt

A Tények számolt be arról, miszerint Pilisborosjenőn egy 90 éves asszony lakásában gázrobbanás történt. Az idős nő nem tudott kimenekülni a lángok közül. Hiába próbáltak többen segíteni neki, semmit sem tehettek, ugyanis nem tudtak bejutni az égő házba. A tűz az ablakokat és az ajtókat is lezárta, senki sem tudott átjutni rajtuk. Az egyik szemtanú arról számolt be, hogy amikor a fia odaért segíteni, az ajtó már olvadt, így nem tudott tenni semmit. A tűzoltók is csak az oltás befejezése után találtak rá az idős asszony holttestére. A bajt nagy valószínűséggel elektromos zárlat okozta, később pedig még egy gázpalack is felrobbant. A faházból gyakorlatilag semmi sem maradt, az épület darabjai és a bútorok a robbanást követően több száz méteres körben szóródtak szét.

Teljesen kiégett a lakóépület (Fotó: Gyömrői Önkéntes Tűzoltóság)

Lakhatatlanná vált egy gyömrői lakos otthona

Június 1-én, este nyolc körül riasztották a Gyömrői Önkéntes Tűzoltókat, ugyanis a Nefelejcs utcai házban tűz ütött ki. A ház tulajdonosa hívta a segélyhívót és jelentette, hogy az otthona kigyulladt, füstöt lát.

Az egységek kiérkezésekor már lánggal égés is volt, felderítettek, a körülbelül 40 négyzetméteres faház teljes terjedelmében égett. A kiérkező egységek a tüzet két vízsugárral eloltották. Az égő épületből egy darab felhevült gázpalackot a kint lévő egységek kihoztak, a visszahűtéséről gondoskodtak. Az eset során személyi sérülés nem történt

– adta hírül a Gyömrői Önkéntest Tűzoltóság.

A pilisborosjenői gázrobbanásról készült riport itt látható: