Most érkezett a hír, halálos baleset történt Újpesten

"Halálos baleset történt Újpest központban. A 12-es és 14-es villamosok központ és Angyalföld kocsiszín között nem közlekednek" - adta hírül az Újpesti Hírmondó, a Facebook-oldalán.

Az egyik Facebook hozzászóló szerint ezen a szakaszon nem egyedi az eset.

Borzasztó, sajnos itt, sokszor van baleset

- idézte a Mandiner az egyik kommentelőt.

