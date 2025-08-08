Most érkezett a hír, halálos baleset történt Újpesten

A baleset miatt szünetel a 12-es és 14-es villamosok közlekedése.
"Halálos baleset történt Újpest központban. A 12-es és 14-es villamosok központ és Angyalföld kocsiszín között nem közlekednek" - adta hírül az Újpesti Hírmondó, a Facebook-oldalán.
Az egyik Facebook hozzászóló szerint ezen a szakaszon nem egyedi az eset.
Borzasztó, sajnos itt, sokszor van baleset
- idézte a Mandiner az egyik kommentelőt.
