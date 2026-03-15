Orbán Viktor: Nem hagyjuk, hogy Ukrajna Magyarország nyakára hozza a háborút

Az eddigi legnagyobb Békemeneten mondott történelmi beszédet a miniszterelnök.

Létrehozva: 2026.03.15. 17:35
Békemenet március 15 Orbán Viktor

Orbán Viktor a Kossuth térre vonult Békemenet több százezres tömege előtt mondott beszédet. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy kevesebb mint egy hónap van hátra a választásokig, aminek a tétje még a megszokottnál is nagyobb. 

Orbán Viktor beszédét a Békemenetről érkezett több százezres tömeg hallgatta végig
Orbán Viktor beszédét a Békemenetről érkezett több százezres tömeg hallgatta végig Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda

28 nap múlva ilyen választás vár ránk. Nem csupán parlamentet, hanem sorsot is választunk. Válaszúthoz érkeztünk...

– jelentette ki a  kormányfő, aki szerint „most választani kell, hogy én vagy Zelenszkij alakítson kormányt, szerényen ajánlom magamat”. Orbán Viktor egyúttal arról is beszélt, hogy a választási siker egyik kulcsa, hogy megfékezzük Brüsszel és Kijev közös tervét – közölte a Ripost.

Az a tervük, hogy nyugatról és keletről harapófogóba szorítják a hazánkat. Blokkolják, ami nekünk jár. Brüsszelből a pénzeinket, Ukrajnából az olajunkat. Zsarolnak, fenyegetnek és riogatnak. Brüsszelből a bürokraták, Kijevből a háborús maffiózók. Mindenki azzal, amije van. Azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adjuk át nekik a kasszakulcsot. Mert nem hagyjuk, hogy ráengedjék a magyar gazdákra az olcsó ukrán gabonát. Mert nem hagyjuk, hogy a nagy multik, a Shellek és az Ersték elvegyék a pénzeteket. Mert nem hagyjuk, hogy az ukránok eurómilliókat és aranytömböket mozgassanak, ki tudja, mi célból Magyarországon. Mert nem hagyjuk, hogy Ukrajna belépjen az unióba, és ezzel Magyarország nyakára hozza a háborút. Ezért vagyunk útban.

A miniszterelnök azonban beszédében egyértelművé tette: ő vállalja, hogy megőrzi Magyarországot a béke szigetének!

Békemenet A dosszié további cikkei

 

Békemenet A dosszié további cikkei
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu