Orbán Viktor: Választani kell, ki alakítson kormányt; én vagy Zelenszkij

Az áprilisi választások hajrájában, március 15. ünnepén a békepárti magyarok erős többséget mutattak a Békemeneten. Mindezt Volodimir Zelenszkij ukrán elnök folyamatos fenyegetése és Brüsszel nyomásgyakorlása mellett teszik. Ezek a tettek mind a magyarok szuverenitását támadják. Orbán Viktor miniszterelnök felhívta a békepárti magyarok figyelmét a választások tétjére.

Hatalmas ujjongás fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt a Békemeneten

A miniszterelnök a Békemeneten ismertette a választások tétjét

A világ mostani helyzetében, a szomszédunkban és Iránban dúló háború mellett Magyarországot is támadják. A Barátság kőolajvezeték elzárása, a nyílt fenyegetések nem a kormánypártot vagy a politikusokat, hanem a magyar szuverenitást támadják. Orbán Viktor miniszterelnök a Békemeneten kiemelte, mi is a mostani választások tétje.

Április 12-én a magyarok döntenek. Régi motoros vagyok. Elég régóta harcolok, hogy tudjam, mikor állunk valóban nehéz és fontos választás előtt. 28 nap múlva ilyen választásunk lesz. Nem csupán parlamentre és kormányra szavazunk, hanem sorsot választunk magunknak és az utánunk jövő magyaroknak. Válaszúthoz érkeztünk.

– fogalmazott a miniszterelnök. Kiemelte, hogy hosszú pályafutása során mindig felismerte, mikor állt fontos válaszút előtt.

Amikor fiatalemberként nemet mondtam a szovjeteknek. Ne feledjétek, mi nem behívni, hanem hazaküldeni szoktuk őket. Álltam válaszút előtt, amikor miniszterelnökként nemet mondtam a németeknek a migrációra. Álltam válaszút előtt, amikor nemet mondtam Brüsszelnek a háborúra. És válaszút előtt állok most is, veletek együtt, amikor nemet mondok az ukránoknak. Választanunk kell, ki alakítson kormányt: én vagy Zelenszkij? Kellő szerénységgel ajánlom magamat.

– mondta a miniszterelnök a Ripost szerint.

