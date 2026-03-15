Orbán Viktor: Nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot

Orbán Viktor a Kossuth téren, a Békemenetről megérkező tömeg előtt mondott fontos beszédet. Mint mondta: „Ukrajnára hivatkozva adósrabszolgává akarnak tenni benneteket. Amíg én vagyok a miniszterelnök, nem hagyom, hogy kizsebeljék Magyarországot!”

Orbán Viktort óriási tömeg hallgatta végig a Kossuth téren – Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

Óriási erők mozdultak meg, hogy Magyarországot leszorítsák a saját útjáról. Az a tervük, hogy nyugatról és keletről harapófogóba szorítják a hazánkat. Blokkolják, ami nekünk jár: Brüsszelből a pénzünket, Kijevből az olajunkat

– fogalmazott a kormányfő. Mint jelezte, azért akarnak kormányváltást Magyarországon, mert nem adják át nekik a kasszakulcsot. „Nem hagyjuk, mert nekünk is van egy saját úti tervünk. A Fidesz győz, és marad a rezsicsökkentés. Mindenki nyer, aki dolgozik. Erősek lesznek a családok, és még azok is jól fognak járni, akik nem ránk szavaztak” – tette hozzá.

Orbán Viktor kiemelte, hogy a háborúhoz pénz kell, és Brüsszelben kifogytak belőle, ezért kell nekik a magyarok pénze.

Szerinte az áprilisi választás után nem izgágákra, hanem nyugodt, higgadt és magabiztos vezetőkre van szükség. „Tiszta fej, hideg vér, biztos kéz, stratégiai nyugalom és tapasztalat. Ez csak nálunk van meg, csak a Fidesz–KDNP tudja megadni Magyarországnak azt a biztonságot, amire szükségünk van. Erre mi vagyunk a garancia.”