Szoboszlai Dominik Arsenalnak lőtt szabadrúgásgólját választották a szezon legszebb találatának a Liverpool labdarúgócsapatának szurkolói.

Szoboszlaié a szezon legszebb gólja a Liverpoolnál / Fotó: Tumbász Hédi

Szoboszlaié a szezon legszebb gólja a Liverpoolnál

A magyar válogatott csapatkapitánya augusztusban, a harmadik fordulóban vette be mintegy 30 méterről a későbbi bajnok Ágyúsok kapuját az Anfielden, a találat 1-0-s győzelmet ért a Vörösöknek.

Szoboszlai nyolc góllal is versenyben volt a voksoláson és a második hely is az övé lett a Manchester Citynek lőtt szabadrúgásgóljával.

A harmadik legtöbb szavazatot Rio Ngumoha Newcastle Unitednek lőtt gólja kapta - áll a klub honlapján. Szoboszlai Dominik korábban az idény legjobbja elismerést is kiérdemelte a Liverpoolnál - írja az MTI.