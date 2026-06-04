Ez a magyarországi cég valójában Szoboszlai Dominiké, és így megy most

Eltörpülnek a liverpooli fizetés mellett Szoboszlai Dominik vállalatainak bevételei, de a 25 éves labdarúgó magyarországi és angliai cége is jól megy. A saját tőke mindkét esetben nagyjából a duplájára nőtt.

Szoboszlai Dominik magyarországi és angliai cége is jól megy

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Szoboszlai Dominik magyarországi, PR-tevékenységgel foglalkozó cégének, az SZD10 Magyarország Kft.-nek a forgalma tavaly 54 százalékot növekedett, és mivel a válogatott csapatkapitánya nem vette ki az eredményt a cégből, így a saját tőke 142,2 millió forintról 283,1 millió forintra emelkedett – írja a Mandiner. Az ügyvezető egyébként a Liverpool középpályásának menedzsere, Esterházy Mátyás.

A labdarúgó angliai vállalkozása, a SZD10 Limited szintén jól megy. A képmásjogok és más szellemi tulajdonjogok hasznosításával foglalkozó cég tőkéje tavaly 2,24 millió fontra (922,8 millió Ft) nőtt az egy évvel korábbi 1,05 millió fontról (432,5 millió Ft).