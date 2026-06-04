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Ez a magyarországi cég valójában Szoboszlai Dominiké, és így megy most

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A tőke csaknem a duplájára nőtt. Szoboszlai Dominik magyarországi és angliai cége is jól megy.

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Szerző: B.
Létrehozva: 2026.06.04. 13:30
Módosítva: 2026.06.04. 14:04
Szoboszlai Dominik cég vállalkozás

Eltörpülnek a liverpooli fizetés mellett Szoboszlai Dominik vállalatainak bevételei, de a 25 éves labdarúgó magyarországi és angliai cége is jól megy. A saját tőke mindkét esetben nagyjából a duplájára nőtt.

Szoboszlai Dominik cégei jól mennek
Szoboszlai Dominik magyarországi és angliai cége is jól megy
Fotó: NurPhoto

Szoboszlai Dominik magyarországi, PR-tevékenységgel foglalkozó cégének, az SZD10 Magyarország Kft.-nek a forgalma tavaly 54 százalékot növekedett, és mivel a válogatott csapatkapitánya nem vette ki az eredményt a cégből, így a saját tőke 142,2 millió forintról 283,1 millió forintra emelkedett – írja a Mandiner. Az ügyvezető egyébként a Liverpool középpályásának menedzsere, Esterházy Mátyás.

A labdarúgó angliai vállalkozása, a SZD10 Limited szintén jól megy. A képmásjogok és más szellemi tulajdonjogok hasznosításával foglalkozó cég tőkéje tavaly 2,24 millió fontra (922,8 millió Ft) nőtt az egy évvel korábbi 1,05 millió fontról (432,5 millió Ft).

Szoboszlai Dominik fizetése

Bár Szoboszlai Dominik cégei jól mennek, a Liverpoolnál már most heti 120 ezer fontot (49,4 millió Ft) keres, ami évente 6,24 millió fontos (2,5 milliárd Ft) fizetést jelent. Sőt, a folyamatban lévő szerződéshosszabbítással ez hamarosan jócskán meg is növekedhet.

@ripost.hu Megemelik a Szoboszlai Dominik fizetését. Szoboszlai Dominik hamarosan meghosszabbítja a szerződését Liverpoolban. #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #lfc #szerzodes #ripost ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

 

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