Ez már méltánytalan: Szoboszlai Dominik nem került be a 11-be

Frissült a Premier League legjobban fizetett focistáinak listája. Szoboszlai Dominik nincs ott az első 11-ben. Sőt, méltánytalan helyen szerepel.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.21. 12:30
Szoboszlai Dominik Premier League fizetés

Szoboszlai Dominik nem került fel a Premier League legjobban kereső játékosainak toplistájára. Sőt, a Liverpool magyar válogatott középpályása méltánytalan helyen szerepel a sorban, ha a szezonban nyújtott teljesítményét nézzük.

Szoboszlai Dominik a Liverpool magyar válogatott focistája
Szoboszlai Dominik nincs ott a Premier League legjobban kereső játékosainak toplistáján (Fotó: NurPhoto)

A SportBible a Liverpool orra elől elhappolt Marc Guéhi Manchester City-be igazolása kapcsán állított össze új toplistát a fizetéseket megvizsgálva. Angol sajtóértesülések szerint a 25 éves védő heti 300 ezer fontot (132,8 millió Ft) keres majd új csapatában, aminél csak Erling Haaland visz haza többet házon belül. Sőt, ez az összeg az egész Premier League-ben is az egyik legmagasabb.

Premier League-fizetések

  • Erling Haaland – 525 ezer font (232,5 millió Ft)
  • Mohamed Szalah – 400 ezer font (177,1 millió Ft)
  • Virgil van Dijk – 350 ezer font (155 millió Ft)
  • Casemiro – 350 ezer font (155 millió Ft)
  • Raheem Sterling – 325 ezer font (143,9 millió Ft)
  • Marc Guéhi – 300 ezer font (132,8 millió Ft)
  • Bruno Fernandes – 300 ezer font (132,8 millió Ft)
  • Bernardo Silva – 300 ezer font (132,8 millió Ft)
  • Omar Marmoush – 295 ezer font (130, 6 millió Ft)
  • Kai Havertz – 280 ezer font (124 millió Ft)
  • Alexander Isak – 280 ezer font (124 millió Ft)

Szoboszlai Dominik fizetése 50-en kívül

Szoboszlai Dominik – a Capology adatszolgáltató weboldal adatai szerint – heti 120 ezer fontos (53,1 millió Ft) fizetésével még az első 50-be sem került be, ami finoman szólva is igazságtalannak tűnik, ha az idei szezonban nyújtott teljesítményét vesszük alapul. Azonban a Liverpool állítólag már gőzerővel dolgozik a magyar válogatott középpályás szerződéshosszabbításán, amivel vélhetően a 25 éves focista bére is nőne, és minden bizonnyal feljebb verekedné magát a legjobban kereső Premier League-játékosok listáján.

@ripost.hu Megemelik a Szoboszlai Dominik fizetését. Szoboszlai Dominik hamarosan meghosszabbítja a szerződését Liverpoolban. #szoboszlai #szoboszlaidominik #liverpool #lfc #szerzodes #ripost ♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

