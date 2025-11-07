Csúszik Szoboszlai szerződése, esélyt kaphat a Real Madrid?

Szoboszlai Dominik jövője ismét témává vált Liverpoolban, miután a magyar válogatott játékosa gólpasszal és kimagasló teljesítménnyel járult hozzá a Real Madrid elleni 1–0-s győzelemhez. A liverpooli szurkolók a lefújás után szinte könyörögtek a klubnak, hogy minél előbb hosszabbítsák meg Szoboszlai szerződését. Ennek ellenére a klub vezetése nem őt, hanem Andy Robertsont helyezte előtérbe, akinek 2026 nyarán lejár a szerződése.

Szoboszlai szerződéshosszabbítása miatt könyörögnek a Liverpool-drukkerek Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A Liverpoolnál egyszerre több kulcsjátékos jövője napirenden van: Robertson mellett Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik szerződése is figyelmet igényel. Slot és a klubvezetés szerint Robertson hosszabbítása most sürgősebb kérdés - írta a Liverpool.com.

Szoboszlai szerződéshosszabbítását követelik Liverpoolban

A Liverpool-Real Madrid hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzés után "felrobbantak" a közösségi oldalak: a madridi szurkolók nyíltan könyörögtek a klub vezetőinek, hogy minél hamarabb tegyenek ajánlatot Szoboszlai Dominikért. A magyar középpályás teljesítménye lenyűgözte a Real-drukkereket, akik szerint „ilyen játékosra van szüksége a csapatnak”. Eközben az angol csapat szurkolói attól tartanak, hogy a spanyolok valóban megpróbálják megszerezni Szoboszlait, és pánikszerűen kérik a klubvezetést a közösségi felületeken, hogy minél előbb hosszabbítsák meg a játékos szerződését, mielőtt túl késő lenne.

Tying down Dominik Szoboszlai to a long-term contract is so, so important.



At 25, this season has seen him develop into one of the most complete midfielders on the planet. This is the kind of midfielder Real Madrid buy for £100M+.



He’ll be the captain one day as well. https://t.co/ItLqO1lP8M — CounterPressers (@CounterPressers) November 1, 2025

Korábban a This Is Anfield arról számolt be, hogy a Liverpool szeretne szerződést hosszabbítani Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberch-el is, ám egyelőre egyikük sem kapott hivatalos ajánlatot. A klub jelenleg teljes erővel Andy Robertson új szerződésén dolgozik, és csak ezt követően kerülhet sor a magyar válogatott csapatkapitányára. Szoboszlainak egyébként 2028-ban jár le a szerződése.