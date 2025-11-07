RETRO RÁDIÓ

Csúszik Szoboszlai szerződése, esélyt kaphat a Real Madrid?

Egyre nagyobb a nyomás a Liverpool vezetőségén. Miközben a Real Madrid szurkolói már nyíltan követelik, hogy a klub tegyen ajánlatot Szoboszlai Dominikért, a Vörösök drukkerei pánikszerűen sürgetik a szerződéshosszabbítást. Azonban az angol klub jelenleg egy másik játékos szerződését helyezi előtérbe, ami időt adhat a madridiaknak arra, hogy ajánlatot tegyenek a magyar középpályásért.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 18:00
Szoboszlai Dominik jövője ismét témává vált Liverpoolban, miután a magyar válogatott játékosa gólpasszal és kimagasló teljesítménnyel járult hozzá a Real Madrid elleni 1–0-s győzelemhez. A liverpooli szurkolók a lefújás után szinte könyörögtek a klubnak, hogy minél előbb hosszabbítsák meg Szoboszlai szerződését. Ennek ellenére a klub vezetése nem őt, hanem Andy Robertsont helyezte előtérbe, akinek 2026 nyarán lejár a szerződése

Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A Liverpoolnál egyszerre több kulcsjátékos jövője napirenden van: Robertson mellett Ibrahima Konaté, Ryan Gravenberch és Szoboszlai Dominik szerződése is figyelmet igényel. Slot és a klubvezetés szerint Robertson hosszabbítása most sürgősebb kérdés - írta a Liverpool.com

Szoboszlai szerződéshosszabbítását követelik Liverpoolban

A Liverpool-Real Madrid hétközi Bajnokok Ligája-mérkőzés után "felrobbantak" a közösségi oldalak: a madridi szurkolók nyíltan könyörögtek a klub vezetőinek, hogy minél hamarabb tegyenek ajánlatot Szoboszlai Dominikért. A magyar középpályás teljesítménye lenyűgözte a Real-drukkereket, akik szerint „ilyen játékosra van szüksége a csapatnak”. Eközben az angol csapat szurkolói attól tartanak, hogy a spanyolok valóban megpróbálják megszerezni Szoboszlait, és pánikszerűen kérik a klubvezetést a közösségi felületeken, hogy minél előbb hosszabbítsák meg a játékos szerződését, mielőtt túl késő lenne.

Korábban a This Is Anfield arról számolt be, hogy a Liverpool szeretne szerződést hosszabbítani Szoboszlai Dominikkal és Ryan Gravenberch-el is, ám egyelőre egyikük sem kapott hivatalos ajánlatot. A klub jelenleg teljes erővel Andy Robertson új szerződésén dolgozik, és csak ezt követően kerülhet sor a magyar válogatott csapatkapitányára. Szoboszlainak egyébként 2028-ban jár le a szerződése.

 

