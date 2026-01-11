Hiába terveznek Liverpoolban Szoboszlaival, csapattársa tehet neki keresztbe

Az utóbbi hónapokban egyre többen cikkeznek arról, hogy Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool csapatkapitánya. Ez nem is lenne meglepő, hiszen a magyar válogatott játékos a Vörösök egyik legjobbja a szezonban – nemcsak a magyar szurkolók, hanem a liverpooli drukkerek szerint is. A karszalagot azonban nem adják olyan könnyen, hiszen Szoboszlai csapattársa, Curtis Jones is jelezte, szívesen vállalná a vezető szerepet.

Szoboszlai Dominiknak kihívója érkezett

A This Is Anfield arról számolt be, hogy az angol játékos is a Liverpool csapatkapitánya szeretne lenni, és kiemelte: Steven Gerrard pályafutását tekinti példának, amelyet ő maga is szeretne megismételni a Vörösöknél. Az interjúban Jones elmondta, miért tartja magát ideális választásnak a rekordbajnok jövőbeli csapatkapitányi szerepére.

A legfontosabb az, hogy alázatos maradjak. Nem akarok úgy beszélni erről, hogy »igen, én leszek a csapatkapitány«. Ugyanakkor persze szeretnék az lenni. Szeretnék egész pályafutásom során itt maradni, akár csak Steven Gerrard, akire egész életembe felnéztem

– nyilatkozta Curtis Jones. Majd hozzátette:

Ha az ő útját követhetném, az számomra tökéletes lenne. Mindig mosollyal csinálnám. Szeretném, ha rám is úgy emlékeznének, mint Gerrardra!

Nem vár könnyű feladat az angol játékosra, hiszen a Liverpool-szurkolók jelentős része szerint Szoboszlai Dominik lenne az ideális választás a jövő csapatkapitányának. Azonban a magyar középpályás ellen szól, hogy Curtis Jones angol, ami könnyen előnyt jelenthet.