RETRO RÁDIÓ

Hiába terveznek Liverpoolban Szoboszlaival, csapattársa tehet neki keresztbe

Újabb játékos jelentkezett be a Liverpool-csapatkapitánya címre. Szoboszlai Dominik csapattársa, Curtis Jones a Vörösök vezére akar lenni.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.11. 09:00
Módosítva: 2026.01.11. 10:34
szoboszlai dominik csapatkapitány curtis jones

Az utóbbi hónapokban egyre többen cikkeznek arról, hogy Szoboszlai Dominik lehet a Liverpool csapatkapitánya. Ez nem is lenne meglepő, hiszen a magyar válogatott játékos a Vörösök egyik legjobbja a szezonban – nemcsak a magyar szurkolók, hanem a liverpooli drukkerek szerint is. A karszalagot azonban nem adják olyan könnyen, hiszen Szoboszlai csapattársa, Curtis Jones is jelezte, szívesen vállalná a vezető szerepet.

Szoboszlai Dominik és Curtis Jones (jobbra) is a Liverpool csapatkapitánya akar lenni
Szoboszlai Dominik mellett Curtis Jones (jobbra) is a Liverpool csapatkapitánya akar lenni 
Fotó: Rene Nijhuis/MB Media

Szoboszlai Dominiknak kihívója érkezett

A This Is Anfield arról számolt be, hogy az angol játékos is a Liverpool csapatkapitánya szeretne lenni, és kiemelte: Steven Gerrard pályafutását tekinti példának, amelyet ő maga is szeretne megismételni a Vörösöknél. Az interjúban Jones elmondta, miért tartja magát ideális választásnak a rekordbajnok jövőbeli csapatkapitányi szerepére.

A legfontosabb az, hogy alázatos maradjak. Nem akarok úgy beszélni erről, hogy »igen, én leszek a csapatkapitány«. Ugyanakkor persze szeretnék az lenni. Szeretnék egész pályafutásom során itt maradni, akár csak Steven Gerrard, akire egész életembe felnéztem

– nyilatkozta Curtis Jones. Majd hozzátette:

Ha az ő útját követhetném, az számomra tökéletes lenne. Mindig mosollyal csinálnám. Szeretném, ha rám is úgy emlékeznének, mint Gerrardra!

Nem vár könnyű feladat az angol játékosra, hiszen a Liverpool-szurkolók jelentős része szerint Szoboszlai Dominik lenne az ideális választás a jövő csapatkapitányának. Azonban a magyar középpályás ellen szól, hogy Curtis Jones angol, ami könnyen előnyt jelenthet.

@borsonline_aktualis

Szoboszlai Dominik csapatkapitány lehet Liverpoolban A szurkolók meg a szakma is isteníti a Liverpool magyar focistáját. #bors #szoboszlai #szoboszlaidominik #magyarfoci #liverpool #valogatott

♬ eredeti hang – borsonline_aktualis - borsonline_aktualis

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu