Szoboszlai Dominik után Pécsi Ármin is megtette, a riporter sem bírt magával

Kapusként adott gólpasszt a Liverpool magyar kapusa. Pécsi Ármin győzelemhez segítette a csapatát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 19:35
pécsi ármin szoboszlai dominik premier league

Szoboszlai Dominik szombaton a West Ham ellen, Pécsi Ármin pedig vasárnap a Liverpool utánpótlásában adott gólpasszt. A Premier League 2-ben, Angliában az U21-es bajnokságban a Liverpool fiataljai vasárnap délután 4-2-re nyertek a Tottenham Hotspur ellen. A Liverpool kapuját Pécsi Ármin védte, aki azzal is kitűnt, hogy csapata harmadik góljához ő adta a gólpasszt - írja a Magyar Nemzet.

Pécsi Ármin
Pécsi Ármin gólpasszt adott Fotó: Nick Taylor/Liverpool FC

A 85. percben még 2-2 volt az állás, de a hajrában a Liverpool még kétszer betalált. A 86. percben Will Wright a tizenhatos jobb oldaláról ballal lőtt a jobb alsó sarokba, a labda pedig úgy került hozzá, hogy azt Pécsi Ármin rúgta előre.

Videón a magyar kapus gólpassza, jól hallhatóan a riporter is elégedett volt a látottakkal.

Pécsi Árminék a negyedik helyen

Az U21-es bajnokságban a Liverpool a negyedik helyen áll, és ebben a  az U21-es magyar válogatott húszéves kapusának is nagy szerepe van.

 

