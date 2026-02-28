RETRO RÁDIÓ

Túl korán eldőlt, Szoboszlai gólpassz után kapott büntetést

Az angol bajnok nagyon simán nyert odahaza. A Liverpool-West Ham meccsen Szoboszlai Dominik gólpasszt adott, sárga lapot kapott, a gárda 5-2-re nyert.

Szoboszlai Dominik végre visszakerült a középpályára. A Liverpool-West Ham angol bajnokin Joe Gomez érkezett meg a védelem jobb oldalára, a magyar játékos pedig kedvenc helyén, a középpálya közepén bizonyíthatott. Kerkez Milos sem maradt le a rajtról, ő a szokott posztján, a védelem baloldalán kezdett. Az hamar kiderült, hogy könnyebb délután vár a Vörösökre. Hugo Ekitiké hamar megszerezte a vezetést, majd Szoboszlai Dominik szöglete után Virgil van Dijk fejelt a kapuba. A magyar játékosnak minden sorozatot figyelembe véve ez volt a nyolcadik gólpassza a szezonban. A félidei 3-0-s hazai vezetés Alexis Mac Allister lövése után alakult ki. 

Liverpool-West Ham
Szoboszlai Dominik gólpasszt adott a Liverpool-West Ham meccsen Fotó: Liverpool FC

A második félidő elején az volt a tét, meglesz-e a Pool sorozatban harmadik kapott gól nélküli meccse. A kérdés hamar eldőlt, Tomas Soucek a 49. percben szépített. A vége mégis sima lett, Cody Gakpo és Jeremie Frimpong is betalált, Szoboszlai Dominik pedig sárga lapot kapott. A Liverpool 5-2-re nyerte a hazai bajnokit.

Liverpool-West Ham: megvan az ötödik hely

Győzelmével a Liverpool a hatodik helyről a Chelsea-t megelőzve előkerült időlegesen az ötödik helyre. A Chelsea vasárnap az Arsenal ellen játszik a Premier League-ben.

 

 

 

