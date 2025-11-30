Súlyos döntést hozott Szoboszlai edzője, kitette a csapatból a Liverpool sztárját

Komoly változások történtek a Liverpool kezdőcsapatában, miután az angol bajnoki címvédő történelmi válságba került. A november eleji, átmeneti fellendülés (például a Real Madrid 1-0-s legyőzése) után Szoboszlai Dominik gárdája az utóbbi három tétmérkőzését elveszítette, méghozzá összesítve 1-10-es gólkülönbséggel. Ennek megfelelően a már kirúgástól fenyegetett holland vezetőedző, Arne Slot is súlyos lépéseket helyezett kilátásba. Nos, vasárnap (15.05, tv: Match 4), a tréner változtatásai sem Szoboszlait, sem a sokat kritizált Kerkez Milost nem érintik a West Ham-Liverpool bajnokin, a Premier League 13. fordulójában.

Mohamed Szalah (balra) kispadra került, Szoboszlai Dominik maradt a kezdőcsapatban a West Ham-Liverpool meccsre Fotó: Liverpool FC

Az utóbbi két hazai vereség – a Nottingham elleni bajnokin (0-3), majd a PSV elleni Bajnokok Ligája-találkozón (1-4) – után Szoboszlaiék londoni vendégségben ítéltettek javításra. A rendkívül fontos mérkőzésen Kerkez marad a balhátvéd, Szoboszlai pedig a középpálya esze és motorja egy személyben; ugyanakkor több kulcspozícióban is változik a csapat összetétele, és nem akárki bűnhődik a kudarcok után a kispadon.

A West Ham-Liverpool meccsen a vendégek kezdőcsapata:

Alisson – Gomez, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Wirtz, Szoboszlai, Gakpo – Isak

Vagyis változik a kapus személye – visszatér a kezdőbe Alisson Becker –; a hónapok óta problémás jobbhátvéd posztján Joe Gomez játszik; és ami talán a legkeményebb, de teljesen érthető húzás Slottól: kispadra kerül az egész ősszel gyatrán szereplő Mohamed Szalah.