Friss információk láttak napvilágot Arne Slot jövőjéről
Nyilvánosságra került a Liverpool vezetőinek álláspontja. Friss információk derültek ki Arne Slot jövője kapcsán.
Friss részletek láttak napvilágot Arne Slot jövője kapcsán, miután a Premier League-címvédő 3-0-ás vereséget szenvedett hétvégén a Nottingham Forest ellen. Mint ismert, a szombati volt Szoboszlai Dominikék hatodik veresége az elmúlt hét mérkőzésen, így a bajnokság 11. helyére csúsztak vissza. A mindig jól informált olasz újságíró, Fabrizio Romano nyilvánosságra hozta a klub vezetőinek álláspontját a vezetőedző kérdését illetően.
A Nottingham elleni vereség után Virgil van Dijk csapatkapitány arról beszélt, hogy csapattársaival vállalják a felelősséget a gyenge forma miatt. A Vörösök szerdán a PSV ellen lépnek pályára a Bajnokok Ligájában (21:00), mielőtt vasárnap a West Hamhez utaznak (15:05). Ha pedig az eredmények nem javulnak, akkor még nagyobb nyomás nehezedik a csapatra, mivel már most is kérdések merülnek fel Arne Slottal kapcsolatban.
Friss hírek Arne Slot jövője kapcsán
Fabrizio Romano olasz újságíró a YouTube-csatornáján nyilatkozva árulta el, ő pontosan mit tud a holland szakember helyzetéről.
Jelenleg nincs információm arról, hogy a Liverpool tulajdonosai a közeljövőben döntésre szánnák el magukat, Úgy értem, ma vagy holnap. Tehát a Liverpool most nem gondolkodik a menedzserváltáson
– idézi a SportBible a mindig jól informált újságíró szavait, aki szerint tehát egyelőre nem lesz edzőváltás Liverpoolban.
Fabrizio Romano hozzátette, az nyilvánvaló, hogy a klub vezetői jobb eredményeket, másfajta teljesítményt szeretnének látni. Sokkal többet várnak Arne Slottól és a csapattól.
A Liverpool mindenképpen valami mást akar látni a menedzsertől és a játékosoktól is, szóval ez nemcsak Arne Slotról szól.
Az olasz újságíró úgy tudja, a Liverpool nem folytat tárgyalásokat más menedzserrel.
