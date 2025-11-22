Liverpooli blama: Már közelebb a kiesőzóna, mint az első hely

A kiesés elkerüléséért küzdő Nottingham Forest szervezett védekezéssel és remek helyzetkihasználással 3-0-ra nyert a Liverpool otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. Arne Slot együttese az előző körben is háromgólos vereséget szenvedett, akkor a Manchester City vendégeként bukott. A címvédő már egy ideje várakozáson alul teljesít, az előző tíz mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, a többit kivétel nélkül elveszítette.

Ezúttal otthon kapott ki a Liverpool Fotó: Liverpool FC

Liverpool-Nottingham Forest: váratlan vendégsiker

A Ferencvárossal januárban, az Európa Liga alapszakaszában megmérkőző vendégcsapat a győzelmével - amely még csak a harmadik volt a PL mostani kiírásában - a 16. helyre lépett előre, míg a Liverpool a 11. pozícióba csúszott vissza. A Liverpool jelenleg közelebb áll a kiesőkhöz, mint az első helyhez: a 18. helyezett Leeds United hét ponttal szorul Szoboszlaiék mögé, míg az éllovas Arsenal nyolccal előzi meg a címvédőt. Ráadásul az Arsenal csak vasárnap lép pályára, vagyis tovább növelheti az előnyét, ha legyőzi a Tottenhamet.

A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja, a PSV Eindhovent fogadja, négy nappal később pedig a West Ham Unitedhez látogat a Premier League-ben.

