Liverpooli blama: Már közelebb a kiesőzóna, mint az első hely
Egyre távolabb kerül a címvédéstől Arne Slot együttese. Az FC Liverpool szombaton újabb vereséget szenvedett, és immár a tabella második felébe csúszott.
A kiesés elkerüléséért küzdő Nottingham Forest szervezett védekezéssel és remek helyzetkihasználással 3-0-ra nyert a Liverpool otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójában. Arne Slot együttese az előző körben is háromgólos vereséget szenvedett, akkor a Manchester City vendégeként bukott. A címvédő már egy ideje várakozáson alul teljesít, az előző tíz mérkőzéséből mindössze hármat nyert meg, a többit kivétel nélkül elveszítette.
Liverpool-Nottingham Forest: váratlan vendégsiker
A Ferencvárossal januárban, az Európa Liga alapszakaszában megmérkőző vendégcsapat a győzelmével - amely még csak a harmadik volt a PL mostani kiírásában - a 16. helyre lépett előre, míg a Liverpool a 11. pozícióba csúszott vissza. A Liverpool jelenleg közelebb áll a kiesőkhöz, mint az első helyhez: a 18. helyezett Leeds United hét ponttal szorul Szoboszlaiék mögé, míg az éllovas Arsenal nyolccal előzi meg a címvédőt. Ráadásul az Arsenal csak vasárnap lép pályára, vagyis tovább növelheti az előnyét, ha legyőzi a Tottenhamet.
A Liverpool szerdán a Bajnokok Ligájában folytatja, a PSV Eindhovent fogadja, négy nappal később pedig a West Ham Unitedhez látogat a Premier League-ben.
