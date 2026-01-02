Szoboszlai és Kerkez után a 3. legértékesebb magyar focista is Liverpoolban köthet ki

A 85 millió euróra (32, 7 milliárd Ft) taksált Szoboszlai Dominik és a 40 millió eurós (15,4 milliárd Ft) értékkel bíró Kerkez Milos után a harmadik legdrágább magyar válogatott focista is Angliában, azon belül is Liverpool városában köthet ki. A 10 millió euróra (3,8 milliárd Ft) becsült Sallai Roland iránt viszont a Vörösök városi riválisa, az Everton érdeklődik.

Sallai Rolandot figyeli az Everton (Fotó: NurPhoto)

Sallai Rolandot figyeli az Everton

A Galatasaray magyar játékosát már eddig is több Premier League-csapat figyelte, és bár a hírek szerint a Brentford visszalépett, az Everton már egy érdeklődést kifejező levelet is küldött a Galatasaray-nak

– írja az Origo.

Azonban információk szerint a törökök rendesen megkérnék Sallai Rolandnak az árát, és a Transfermarkt által becsült értékének a háromszorosában, azaz 30 millió euróban (11,5 milliárd Ft) határozták meg a magyar játékos kivásárlási árát. A Galatasaray vezetősége tehát nem szívesen engedné el a támadó létére a jobb hátvéd pozícióban is kiválóan teljesítő focistát – aki ebben a szezonban 22 mérkőzésen lépett pályára, és egy gólt lőtt, valamint adott három gólpasszt.