Szoboszlai, Milák és a többiek, ezért lesz különleges a magyar sport 2026-ban
A magyar sport számára a 2026-os év új reményeket és emlékezetes pillanatokat ígér. 2025-höz hasonlóan Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos továbbra is reflektorfényben marad, de Kós Huberttől is nagy dolgokra számítunk. Persze rajtuk kívül is bőven lesz még magyar érdekeltség a világelitben. Nézzük, mit tartogat hazánk számára az idei sportév.
A 2025-ös év sport szempontból igencsak vegyesre sikeredett Magyarország számára. Szoboszlai Dominik Premier League-győzelme valószínűleg örökre emlékezetes marad, viszont a magyar labdarúgó-válogatott írek elleni összeomlását sem felejtjük el egyhamar. De más sportágakban is bőven akadtak nagy sikerek és csalódások is: Kós Hubert ott folytatta, ahol 2024-ben abbahagyta, viszont a kézis lányoknak nem jött össze az újabb csoda, de tisztesen helytálltak a vb-n. Nézzük, mit tartogat a magyar sport számára a 2026-os esztendő.
Január 16. – Kézilabdával indul az év
2026 rögtön egy nagy tornával kezdődik: a női kézisek után a férfi válogatott is összecsap a világ legjobbjaival. Chema Rodríguez együttese ugyan nem tartozik az éremesélyesek közé, de hiba lenne előre leírni őket. A magyar csapat a csoportkörben Lengyelországgal, Olaszországgal és Izlanddal csap össze.
Február 12. – Kivel találkozik a magyar válogatott?
Bár a labdarúgó-világbajnokságra nem jutott ki Marco Rossi csapata, de azért idén sem maradunk tétmérkőzések nélkül. Szoboszlaiék az év legfontosabb találkozóit ugyan csak ősszel játsszák a Nemzetek Ligájában, de a csoportellenfelekre már februárban fény derül. A nemzeti csapatunk ugyan kiesett az A divízióból, de így is parázs összecsapásokra számíthatunk, ugyanis a B divízióban is bőven akadnak kemény ellenfelek.
Május 30. – BL-döntő Budapesten
Ha néhány éve azt mondja valaki, hogy Bajnokok Ligája-döntőt rendeznek Budapesten, sokan csak legyintettek volna. Azonban az Európa-liga fináléjának megrendezése után csak idő kérdése volt, hogy a legrangosabb európai kupasorozat döntője is Magyarországra érkezzen. Ráadásul az sem kizárt, hogy magyar szempontból is különleges lesz az este, hiszen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool már biztosan kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszba.
Június 11. – Kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság
Ugyan itt magyar érdekeltség nem lesz, de azért mégis ez 2026 legnagyobb sporteseménye. Vajon Lionel Messiék képesek lesznek megvédeni a címüket? Cristiano Ronaldo pályafutása végén felérhet-e végre a csúcsra? Vagy Lamine Yamal végérvényesen átveszi a stafétát? Egy biztos, érdemes lesz nézni.
Július 26. – Legendák utolsó tánca a Magyar Nagydíjon
Természetesen a száguldó cirkusz jövőre is ellátogat a Hungaroringre. A szabályváltozások miatt teljesen felborulhatnak az erőviszonyok, így megjósolni is nehéz, kik küzdhetnek majd a győzelemért a mogyoródi pályán. Könnyen lehet, hogy olyan legendákat, mint Lewis Hamilton vagy Fernando Alonso, utoljára láthatunk Magyarországon versenyezni, hiszen számukra 40 fölött már közeleg a visszavonulás.
Július 31. – Milák Kristóf visszatérhet?
2026-ban a kontinenstorna lesz az év legrangosabb úszóeseménye, amit ezúttal Párizsban rendeznek. Legutóbb Belgrádban a magyar csapat az éremtáblázat első helyén végzett, most viszont kérdéses Milák Kristóf szereplése. Kós Hubert viszont várhatóan több számban is esélyes lehet a dobogóra. Sőt, talán néhány új arc is felbukkan.
