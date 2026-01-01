Szoboszlai, Milák és a többiek, ezért lesz különleges a magyar sport 2026-ban

A 2025-ös év sport szempontból igencsak vegyesre sikeredett Magyarország számára. Szoboszlai Dominik Premier League-győzelme valószínűleg örökre emlékezetes marad, viszont a magyar labdarúgó-válogatott írek elleni összeomlását sem felejtjük el egyhamar. De más sportágakban is bőven akadtak nagy sikerek és csalódások is: Kós Hubert ott folytatta, ahol 2024-ben abbahagyta, viszont a kézis lányoknak nem jött össze az újabb csoda, de tisztesen helytálltak a vb-n. Nézzük, mit tartogat a magyar sport számára a 2026-os esztendő.

Vajon Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában is felér a csúcsra 2026-ban? Fotó: Liverpool FC

Január 16. – Kézilabdával indul az év

2026 rögtön egy nagy tornával kezdődik: a női kézisek után a férfi válogatott is összecsap a világ legjobbjaival. Chema Rodríguez együttese ugyan nem tartozik az éremesélyesek közé, de hiba lenne előre leírni őket. A magyar csapat a csoportkörben Lengyelországgal, Olaszországgal és Izlanddal csap össze.

A magyar férfi kézisektől hatalmas bravúr kellene az éremhez a vb-n – Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Február 12. – Kivel találkozik a magyar válogatott?

Bár a labdarúgó-világbajnokságra nem jutott ki Marco Rossi csapata, de azért idén sem maradunk tétmérkőzések nélkül. Szoboszlaiék az év legfontosabb találkozóit ugyan csak ősszel játsszák a Nemzetek Ligájában, de a csoportellenfelekre már februárban fény derül. A nemzeti csapatunk ugyan kiesett az A divízióból, de így is parázs összecsapásokra számíthatunk, ugyanis a B divízióban is bőven akadnak kemény ellenfelek.

2026-ban is Marco Rossi irányítja a magyar labdarúgó-válogatottat – Fotó: Ben McShane

Május 30. – BL-döntő Budapesten

Ha néhány éve azt mondja valaki, hogy Bajnokok Ligája-döntőt rendeznek Budapesten, sokan csak legyintettek volna. Azonban az Európa-liga fináléjának megrendezése után csak idő kérdése volt, hogy a legrangosabb európai kupasorozat döntője is Magyarországra érkezzen. Ráadásul az sem kizárt, hogy magyar szempontból is különleges lesz az este, hiszen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool már biztosan kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszba.

Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik esélyt kap, hogy hazai pályán játsszon BL-döntőt Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Június 11. – Kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság

Ugyan itt magyar érdekeltség nem lesz, de azért mégis ez 2026 legnagyobb sporteseménye. Vajon Lionel Messiék képesek lesznek megvédeni a címüket? Cristiano Ronaldo pályafutása végén felérhet-e végre a csúcsra? Vagy Lamine Yamal végérvényesen átveszi a stafétát? Egy biztos, érdemes lesz nézni.