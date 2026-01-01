RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai, Milák és a többiek, ezért lesz különleges a magyar sport 2026-ban

A magyar sport számára a 2026-os év új reményeket és emlékezetes pillanatokat ígér. 2025-höz hasonlóan Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos továbbra is reflektorfényben marad, de Kós Huberttől is nagy dolgokra számítunk. Persze rajtuk kívül is bőven lesz még magyar érdekeltség a világelitben. Nézzük, mit tartogat hazánk számára az idei sportév.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.01. 13:00
Módosítva: 2026.01.01. 14:02
Szoboszlai Dominik Milák Kristóf Kós Hubert kézilabda-vb magyar válogatott

A 2025-ös év sport szempontból igencsak vegyesre sikeredett Magyarország számára. Szoboszlai Dominik Premier League-győzelme valószínűleg örökre emlékezetes marad, viszont a magyar labdarúgó-válogatott írek elleni összeomlását sem felejtjük el egyhamar. De más sportágakban is bőven akadtak nagy sikerek és csalódások is: Kós Hubert ott folytatta, ahol 2024-ben abbahagyta, viszont a kézis lányoknak nem jött össze az újabb csoda, de tisztesen helytálltak a vb-n. Nézzük, mit tartogat a magyar sport számára a 2026-os esztendő.

Vajon Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában is felér a csúcsra 2026-ban?
Vajon Szoboszlai Dominik a Bajnokok Ligájában is felér a csúcsra 2026-ban? Fotó: Liverpool FC

Január 16. – Kézilabdával indul az év

2026 rögtön egy nagy tornával kezdődik: a női kézisek után a férfi válogatott is összecsap a világ legjobbjaival. Chema Rodríguez együttese ugyan nem tartozik az éremesélyesek közé, de hiba lenne előre leírni őket. A magyar csapat a csoportkörben Lengyelországgal, Olaszországgal és Izlanddal csap össze.

Fazekas Gergő
A magyar férfi kézisektől hatalmas bravúr kellene az éremhez a vb-n – Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Február 12. – Kivel találkozik a magyar válogatott?

Bár a labdarúgó-világbajnokságra nem jutott ki Marco Rossi csapata, de azért idén sem maradunk tétmérkőzések nélkül. Szoboszlaiék az év legfontosabb találkozóit ugyan csak ősszel játsszák a Nemzetek Ligájában, de a csoportellenfelekre már februárban fény derül. A nemzeti csapatunk ugyan kiesett az A divízióból, de így is parázs összecsapásokra számíthatunk, ugyanis a B divízióban is bőven akadnak kemény ellenfelek.

Hungary Media Conference
2026-ban is Marco Rossi irányítja a magyar labdarúgó-válogatottat – Fotó: Ben McShane

Május 30. – BL-döntő Budapesten

Ha néhány éve azt mondja valaki, hogy Bajnokok Ligája-döntőt rendeznek Budapesten, sokan csak legyintettek volna. Azonban az Európa-liga fináléjának megrendezése után csak idő kérdése volt, hogy a legrangosabb európai kupasorozat döntője is Magyarországra érkezzen. Ráadásul az sem kizárt, hogy magyar szempontból is különleges lesz az este, hiszen a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpool már biztosan kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszba.

Galatasaray A.S. v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2
Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik esélyt kap, hogy hazai pályán játsszon BL-döntőt Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Június 11. – Kezdetét veszi a labdarúgó-világbajnokság

Ugyan itt magyar érdekeltség nem lesz, de azért mégis ez 2026 legnagyobb sporteseménye. Vajon Lionel Messiék képesek lesznek megvédeni a címüket? Cristiano Ronaldo pályafutása végén felérhet-e végre a csúcsra? Vagy Lamine Yamal végérvényesen átveszi a stafétát? Egy biztos, érdemes lesz nézni.

Argentina v Venezuela - FIFA World Cup 2026 Qualifier
Lionel Messi utolsó világbajnokságára készül – Fotó: German Adrasti

Július 26. – Legendák utolsó tánca a Magyar Nagydíjon

Természetesen a száguldó cirkusz jövőre is ellátogat a Hungaroringre. A szabályváltozások miatt teljesen felborulhatnak az erőviszonyok, így megjósolni is nehéz, kik küzdhetnek majd a győzelemért a mogyoródi pályán. Könnyen lehet, hogy olyan legendákat, mint Lewis Hamilton vagy Fernando Alonso, utoljára láthatunk Magyarországon versenyezni, hiszen számukra 40 fölött már közeleg a visszavonulás.

 Több F1-es legendát is utoljára láthatunk Magyarországon versenyezni 2026-ban – Fotó: Szabolcs László / Bors

Július 31. – Milák Kristóf visszatérhet?

2026-ban a kontinenstorna lesz az év legrangosabb úszóeseménye, amit ezúttal Párizsban rendeznek. Legutóbb Belgrádban a magyar csapat az éremtáblázat első helyén végzett, most viszont kérdéses Milák Kristóf szereplése. Kós Hubert viszont várhatóan több számban is esélyes lehet a dobogóra. Sőt, talán néhány új arc is felbukkan.

Milák Kristóf
Vajon Milák Kristófot látjuk versenyezni 2026-ban? Fotó: Csudai Sándor

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu