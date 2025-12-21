„Még mindig nem hiszem el” – Marco Rossi megtörte a csendet, továbbra is rágódik
A magyar válogatott Damir Redzicet választották meg az ősz legjobbjává a szlovák labdarúgó-bajnokságban. Ennek apropóján megszólalt Marco Rossi, és felemlegette a magyar-ír vb-selejtező brutáls csalódását is.
A Sport napilap értékelése szerint Damir Redzicet választották az ősz legjobb labdarúgójának a szlovák Niké Ligában. A Dunaszerdahelyi AC 22 éves támadója 14 bajnokin 7 góllal és egy gólpasszal segítette a csapatát, miközben bemutatkozhatott a magyar válogatottban is. A bosnyák apától és magyar anyától Pécsett született, majd a 2023-as DAC-szerződéséig magyar kluboknál (Harkány, Kozármisleny, Pécs, FTC, Soroksár) nevelkedett szélső a rossz emlékű magyar-ír (2-3) világbajnoki selejtező végén lépett pályára először Marco Rossi csapatában – de olasz-magyar szövetségi kapitányunk biztos benne, hogy nem utoljára, sőt!
A válogatottbeli munkája előtt, a 2017/18-as szezonban éppen a DAC-ot bronzéremig vezető Rossi a lapban vendégszerzőként publikált cikket Redzicről.
Marco Rossi topligás jövőt jósol Redzicnek
Szakértői véleményében többek között arról ír, hogy a már most is jól játszó és gólokat lövő támadóban további nagy fejlődési potenciált lát, és rövidesen erősebb bajnokságba fog igazolni. Abban is biztos a magyar nemzeti csapat szakvezetője, hogy a jövőben "sokkal több játékidőt fog kapni" a válogatottban, ha nem is feltétlenül a pálya szélén, hanem beljebb, ahol a kapitány szerint még veszélyesebb lenne az ellenfél kapujára.
"Eddig csak egyszer volt játszott a magyar válogatottban, novemberben, Írország ellen, ami nem sikerült jól nekünk.
Még mindig nem hiszem el, mi történt akkor. Ahogy a dolgok alakultak, négy pontot kellett volna szereznünk a kétmeccses Írország elleni meccsen, és mi csak egyet szereztünk. Különösen az volt hihetetlen, ahogy hazai pályán 3-2-re kikaptunk, és ezzel elvesztettük az esélyt a 2026-os világbajnokságra való kijutásra. Már a hosszabbításban kapott góllal...
Damir az utolsó percben lépett pályára, és biztosan nem ő volt a felelős a történtekért"– fogalmazott Marco Rossi, akinek a szavain érződik: még mindig nem tudta megemészteni, hogy a több mint egy hónapja lejátszott, végig kézben tartott utolsó vb-selejtező 96. percében szállt el minden remény a pótselejtezőbe jutásra.
Ami Damir Redzic mostani elismerését illeti, Rossi elmondta: nincs meglepve, mert nagyon tehetségesnek tartja keretagját.
"Mindenképpen megvan benne a képesség, hogy az öt legjobb európai liga egyikében játsszon" – jósolt topligás jövőt Redzicnek a magyar válogatott szövetségi kapitánya.
