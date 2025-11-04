RETRO RÁDIÓ

Ő Marco Rossi meglepetésembere, Redzic Damir

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette az örmények és az írek elleni utolsó két világbajnoki selejtezőre a magyar válogatott keretét. A debreceni Bárány Donát mellett a DAC játékosa, Redzic Damir is meghívót kapott.

2025.11.04.
A mindössze 22 éves, pécsi születésű támadó, Redzic Damir neve okozta a legnagyobb meglepetést Marco Rossi szövetségi kapitány keddi kerethirdetésén. A támadó bosnyák édesapa és magyar édesanya gyermeke, pályafutása túlnyomó részét Magyarországon töltötte. Nézzük, mit érdemes még tudni a magyar válogatott újoncáról.

Redzic Damir pályafutása során először kapott válogatott meghívót
Ki az a Redzic Damir?

Harkányban kezdte pályafutását, de megjárta a Ferencváros utánpótlását és felnőtt csapatát is, mielőtt Szlovákiában légióskodva felkeltette a szövetségi kapitány érdeklődését. Jelenleg a DAC csapatát erősíti, ahol a 2025/2026-os szezont remek formában kezdte: 12 mérkőzésen hat gólt és egy gólpasszt szerzett.

A Fradinál az utolsó évében több sérüléssel is bajlódott és összességében kevés játéklehetőséget kapott, így Dunaszerdahelyre igazolt. A DAC-nál az előző szezonban az ETO vezetőedzője, Borbély Balázs volt a másodedzője, akinek a jelenléte szintén befolyásolta a játékos döntését – mondta Redzic a BAMA-nak.

Redzic sokoldalúsága miatt több poszton is bevethető: bár középcsatárként is képes hatékonyan játszani, az idei szezonban elsősorban jobbszélsőként remekelt. Saját elmondása szerint is ez a kedvenc posztja, mivel imád befelé cselezni a bal lábára, és erős az egy az egy elleni párharcokban is. Erre a szövetségi kapitány is felfigyelt:

Redzic a technikai adottságai révén került a látókörünkbe, olyan ballábas jobbszélső, aki mindig keresi a kapura lövés lehetőségét, jelenleg hat találata van a szlovák bajnokságban

– nyilatkozta Marco Rossi a kerethirdetést követően.

A fiatal támadó már a magyar utánpótlás-válogatottak mindegyikében megfordult: viselte az U17, U18, U19 és U21 csapatok mezét is. A következő lépés egyértelműen a felnőtt válogatott debütálása lehet, de egyelőre kérdés, hogy Örményország vagy Írország ellen megkapja-e a bizalmat. Mindkét mérkőzésnek hatalmas a tétje, így Rossi és stábja valószínűleg nem fog kockáztatni, ezért Redzic minden bizonnyal a padról fogja várni, hogy beküldje őt a kapitány.

 

 

