Ő Marco Rossi meglepetésembere, Redzic Damir
Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette az örmények és az írek elleni utolsó két világbajnoki selejtezőre a magyar válogatott keretét. A debreceni Bárány Donát mellett a DAC játékosa, Redzic Damir is meghívót kapott.
A mindössze 22 éves, pécsi születésű támadó, Redzic Damir neve okozta a legnagyobb meglepetést Marco Rossi szövetségi kapitány keddi kerethirdetésén. A támadó bosnyák édesapa és magyar édesanya gyermeke, pályafutása túlnyomó részét Magyarországon töltötte. Nézzük, mit érdemes még tudni a magyar válogatott újoncáról.
Ki az a Redzic Damir?
Harkányban kezdte pályafutását, de megjárta a Ferencváros utánpótlását és felnőtt csapatát is, mielőtt Szlovákiában légióskodva felkeltette a szövetségi kapitány érdeklődését. Jelenleg a DAC csapatát erősíti, ahol a 2025/2026-os szezont remek formában kezdte: 12 mérkőzésen hat gólt és egy gólpasszt szerzett.
A Fradinál az utolsó évében több sérüléssel is bajlódott és összességében kevés játéklehetőséget kapott, így Dunaszerdahelyre igazolt. A DAC-nál az előző szezonban az ETO vezetőedzője, Borbély Balázs volt a másodedzője, akinek a jelenléte szintén befolyásolta a játékos döntését – mondta Redzic a BAMA-nak.
Redzic sokoldalúsága miatt több poszton is bevethető: bár középcsatárként is képes hatékonyan játszani, az idei szezonban elsősorban jobbszélsőként remekelt. Saját elmondása szerint is ez a kedvenc posztja, mivel imád befelé cselezni a bal lábára, és erős az egy az egy elleni párharcokban is. Erre a szövetségi kapitány is felfigyelt:
Redzic a technikai adottságai révén került a látókörünkbe, olyan ballábas jobbszélső, aki mindig keresi a kapura lövés lehetőségét, jelenleg hat találata van a szlovák bajnokságban
– nyilatkozta Marco Rossi a kerethirdetést követően.
A fiatal támadó már a magyar utánpótlás-válogatottak mindegyikében megfordult: viselte az U17, U18, U19 és U21 csapatok mezét is. A következő lépés egyértelműen a felnőtt válogatott debütálása lehet, de egyelőre kérdés, hogy Örményország vagy Írország ellen megkapja-e a bizalmat. Mindkét mérkőzésnek hatalmas a tétje, így Rossi és stábja valószínűleg nem fog kockáztatni, ezért Redzic minden bizonnyal a padról fogja várni, hogy beküldje őt a kapitány.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre