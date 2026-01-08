RETRO RÁDIÓ

Váratlan fordulat, Tóth Alex maradhat zöld-fehérben

A Fradi spanyol Európa-liga-riválisa szúrta ki magának. Olaszország, Anglia vagy éppen Németország helyett Spanyolországban köthet ki Tóth Alex?

Megosztás
Szerző: MM
Létrehozva: 2026.01.08. 09:00
tóth alex fradi lazio real betis juventus

Angol, olasz, német élcsapatok sorával boronálták már össze, de a Ferencváros 20 éves középpályása egyelőre nem kelt el – Tóth Alex kérőinek sora pedig csak gyarapodik. Az utóbbi napok hírei alapján leginkább a Juventus és a Lazio tűnt a legkomolyabb érdeklődőnek, a spanyol labdarúgás átigazolási portálja szerint azonban meglepetés készül: Tóth jó eséllyel maradhat zöld-fehér mezben, de a Fradi után a Real Betisében.

Tóth Alex ideális igazolás lenne az El-ben a Fradihoz asonlóan szereplő Real Betisnél
Tóth Alex ideális igazolás lenne az El-ben a Fradihoz asonlóan szereplő Real Betisnél              Fotó: Tumbász Hédi

Távozó Betis-sztár helyére pécézték ki Tóth Alexet

Az előző La Liga-szezon zárótabellája után jelenleg is a hatodik helyen álló sevillai csapat jó pénzért eladni készül legnagyobb értékét, Sergi Altimirát. A 24 éves középpályást a német Eintracht Frankfurt mellett az angol Fulham is csábítja, olyannyira, hogy már szinte biztosra vezető a nyári londoni szerződése. A Premier League 11. helyezettjének érdeklődése miatt a Betis vezetői már a pótlására készülnek. Így került a látóterükbe az eddig leginkább Olaszország felé kacsingató Tóth Alex, akinek a szerződtetése a cikk szerint továbbra is versenyképessé tenné az Európa-liga főtábláján éppen a hatodik Fradival azonos pontszámmal (14), de jobb gólkülönbsége miatt a negyedik helyezett spanyol csapatot. 

A sokoldalú, 9-szeres magyar válogatott játékos illene a csapatba és illik a Real Betisnél keresett modellbe: fiatal, megfizethető és nagy fejlődési potenciált látnak benne.

Megtörthetik a két óriás uralmát?

A spanyol bajnokság továbbra is a nagy klasszikusról szól: a Barcelona és a Real Madrid csatája minden idényben meghatározza a LaLiga ritmusát. A reflektorfény most is erre a párharcra vetül, de a spanyol futball ennél jóval többet kínál: technikás játékot, magas tempót és látványos megoldásokat hétről hétre. Minden forduló futballélmény, ahol az elegancia és a szenvedély egyszerre van jelen. A nagy kérdés csak az, akad-e csapat, amely idén beleszól a két gigász különversenyébe. A TippmixPRO-val még izgalmasabbak a spanyol esték – tippelj, és éld át a LaLiga hangulatát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu