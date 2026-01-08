Váratlan fordulat, Tóth Alex maradhat zöld-fehérben
A Fradi spanyol Európa-liga-riválisa szúrta ki magának. Olaszország, Anglia vagy éppen Németország helyett Spanyolországban köthet ki Tóth Alex?
Angol, olasz, német élcsapatok sorával boronálták már össze, de a Ferencváros 20 éves középpályása egyelőre nem kelt el – Tóth Alex kérőinek sora pedig csak gyarapodik. Az utóbbi napok hírei alapján leginkább a Juventus és a Lazio tűnt a legkomolyabb érdeklődőnek, a spanyol labdarúgás átigazolási portálja szerint azonban meglepetés készül: Tóth jó eséllyel maradhat zöld-fehér mezben, de a Fradi után a Real Betisében.
Távozó Betis-sztár helyére pécézték ki Tóth Alexet
Az előző La Liga-szezon zárótabellája után jelenleg is a hatodik helyen álló sevillai csapat jó pénzért eladni készül legnagyobb értékét, Sergi Altimirát. A 24 éves középpályást a német Eintracht Frankfurt mellett az angol Fulham is csábítja, olyannyira, hogy már szinte biztosra vezető a nyári londoni szerződése. A Premier League 11. helyezettjének érdeklődése miatt a Betis vezetői már a pótlására készülnek. Így került a látóterükbe az eddig leginkább Olaszország felé kacsingató Tóth Alex, akinek a szerződtetése a cikk szerint továbbra is versenyképessé tenné az Európa-liga főtábláján éppen a hatodik Fradival azonos pontszámmal (14), de jobb gólkülönbsége miatt a negyedik helyezett spanyol csapatot.
A sokoldalú, 9-szeres magyar válogatott játékos illene a csapatba és illik a Real Betisnél keresett modellbe: fiatal, megfizethető és nagy fejlődési potenciált látnak benne.
Megtörthetik a két óriás uralmát?
