„Még nagyobb bravúr születhet” - nem kerteltek a Fradi legendái a győzelem után
A szezon legjobb teljesítményét nyújtotta a Ferencváros - állítják a klub korábbi legendás labdarúgói. A Fradi 2-0-ra legyőzte a vendég Bragát az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának csütörtöki első mérkőzésén, így jó helyzetben utazhat a jövő szerdai visszavágóra.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre