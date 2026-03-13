„Még nagyobb bravúr születhet” - nem kerteltek a Fradi legendái a győzelem után

A szezon legjobb teljesítményét nyújtotta a Ferencváros - állítják a klub korábbi legendás labdarúgói. A Fradi 2-0-ra legyőzte a vendég Bragát az Európa-liga nyolcaddöntős párharcának csütörtöki első mérkőzésén, így jó helyzetben utazhat a jövő szerdai visszavágóra.