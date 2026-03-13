RETRO RÁDIÓ

Jó hír: több milliárd forintos támogatást kapott a Szent János Kórház

Több magyarországi kórház megújulhat az uniós támogatásoknak köszönhetően. Ebből négy budapesti kórház, köztük a Szent János Kórház is korszerűsödik.

Szerző: Metropol
2026.03.13.
Módosítva: 2026.03.13. 12:09
Szent János Kórház steiner attila Szentkirályi Alexandra
Ralovich Zsolt, az Észak-budai Szent János Centrumkórház főigazgatója arról tájékoztatott, hogy 2023-24-ben megújították a Kútvölgyi kórházat, korszerűsítették a Budai Traumatológiai Centrumot. Kiemelte, hogy a Szent János Centrumkórház az egyetlen komplex gyerekellátó intézmény; 2025-ben 134.000 járóbeteggyermeket láttak el, közel 10.000 fekvőbeteget, összesen közel 150.000 gyermek ellátását biztosították

Azzal, hogy a két épület a felújítását megkezdtük, egy folyamatos betegellátás mellett két kiürített épület felújítását és korszerűsítését vállaltuk, ezzel a közeljövőben 21. századi feltételeket tudjuk megteremteni a gyerekellátás részére.

– fogalmazott Ralovich Zsolt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
