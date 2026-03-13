Jó hír: több milliárd forintos támogatást kapott a Szent János Kórház

Fotó: MEDIAWORKS / Metropol

Ralovich Zsolt, az Észak-budai Szent János Centrumkórház főigazgatója arról tájékoztatott, hogy 2023-24-ben megújították a Kútvölgyi kórházat, korszerűsítették a Budai Traumatológiai Centrumot. Kiemelte, hogy a Szent János Centrumkórház az egyetlen komplex gyerekellátó intézmény; 2025-ben 134.000 járóbeteggyermeket láttak el, közel 10.000 fekvőbeteget, összesen közel 150.000 gyermek ellátását biztosították

Azzal, hogy a két épület a felújítását megkezdtük, egy folyamatos betegellátás mellett két kiürített épület felújítását és korszerűsítését vállaltuk, ezzel a közeljövőben 21. századi feltételeket tudjuk megteremteni a gyerekellátás részére.

– fogalmazott Ralovich Zsolt.