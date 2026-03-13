Szentkirályi Alexandra: Mégis hogyan tud és miért akar beavatkozni egy külföldi bank egy ország választásába?

Mégis hogyan tud és miért akar beavatkozni egy külföldi bank egy ország választásába?

- kezdte Facebook-oldalán közzétett bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

A budapesti Fidesz elnöke a posztját ezután így folytatta:

„Az Erste Bank egy vezetője a Tisza Párt meghatározó embere, ezt tudjuk. Nyilvánvalóan az a feladata, hogy a bankadót törölje el hatalomra kerülésük esetén (ebből is fizetjük most a rezsivédelmet, családtámogatásokat, 13., 14. havi nyugdíjat – ezeket pont emiatt akarják megszüntetni Magyar Péterék).”

A közvetlen befolyásolás tehát világos, de hogy működik a közvetett?

- tette fel a kérdést Szentkirályi Alexandra.

„Nos, az Erste Banknak van egy alapítványa, az Erste Stiftung. Ebbe a bank komoly pénzeket pumpál, majd az alapítvány ezeket továbbcsatornázza – ki nem találjátok, hova és milyen célokra! Például a Civitates pénzelosztó központba, ahová a Soros-alapítvány is önti a pénzt. Ez a Civitates, miután megkapta az Erste és Soros pénzét, továbbadja a 444-nek, az Átlátszónak, a Direkt36-nak és más külföldi nyomásgyakorló szervezeteknek, mint a Soros-féle Amnesty, TASZ és Helsinki Bizottság. Szintén gurulnak Erste-eurók a Political Capital és a Háttér Társaság felé is. Utána ők a zsoldért cserébe tolják a Tisza szekerét, a háborúpárti álláspontot, de persze nem restek Ukrajna, gender és migráció terén is terjeszteni propagandájukat. Nemcsak pénzt küld, az Erste Stiftung maga sem tétlen. Pár hete például Bécsbe hívták Hadházy Ákost beszélni egy rendezvényükön, hogy milyen lesz az „Orbán utáni Magyarország”. Az Erste Bank egyébként hagyományosan az osztrák szocialistákkal van összekötve, a Financial Times is az „osztrák baloldal bankjának” nevezi. Eseményeket szerveznek, médiumokat, háttérintézményeket, aktorokat finanszíroznak, mind azért, hogy a saját globalista érdekeik érvényesüljenek a magyar politikában is. Hisz Orbán Viktorral nem bírnak. A nemzeti kormány a magyar embereket szolgálja, a külföldi bankokat pedig kötelezi, hogy járuljanak hozzá a magyarok boldogulásához. Továbbá nem engedünk az ukrán és háborús nyomásnak, nem engedjük be a migránsokat és a genderpropagandát sem. Ezért külföldről meg akarják buktatni a nemzeti kormányt, és egy könnyen manipulálható bábkormányt a helyére ültetni, amely engedelmeskedik Brüsszelnek, és hajlandó beleterelni hazánkat az ukránbarát, háborúpárti fősodorba. Az Erste Stiftung csak egy a magyar belügyekbe beavatkozó külföldi pénzközpontok közül. Ott van még az Európai Bizottság, a Soros-alapítvány, a nyugat-európai liberális országok szinte összes nagykövetsége és számtalan, lenyomozhatatlan hálózatok mögé bújtatott nyomásgyakorló szervezet. Ezért kell határozottabban kiállnunk Magyarország mellett, mint valaha, és olyan üzenetet küldenünk nekik, mint a 2022-es választáson. Magyarország nem eladó. A magyarokat nem lehet zsarolni. A saját sorsunkról csak mi dönthetünk, nem külföldi bürokraták, ügynökök, bankok és energiaóriások. Április 12-én Orbán Viktor és a Fidesz a biztos választás!” - olvasható a budapesti Fidesz elnökének bejegyzésében.