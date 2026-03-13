Itt a legfrissebb közvélemény-kutatás: ötpontos Fidesz-előny egy hónappal a választás előtt
Most már tényleg mindenki visszaszámol: harminc nap múlva választás. A XXI. Század Intézet legfrissebb kutatásából kiderül, hogy áll az az öt párt, amely képes volt arra, hogy országos listát állítson, és az is kiderült, hogy lehet még intenzívebb a kampány.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre