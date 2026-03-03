Orbán Viktor: Magyar Péter az ukránok embere - Videó
Újabb videóval jelentkezett a kormányfő. Orbán Viktor szerint nem csoda, hogy nem tud nemet mondani a Tisza Párt elnöke.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor kedden országjárása következő állomására, Pétervásárára látogatott.
Orbán Viktor: Magyar Péter az ukránok embere
A miniszterelnök az eseményen beszédet is mondott, ahol kitért a Tisza Pártra és annak elnökére, Magyar Péterre is. Orbán Viktor szerint az a tét, hogy ukránbarát vagy magyarbarát kormány lesz-e a választásokat követően. A kormányfő kijelentette: a tiszát az ukránok finanszírozzák.
Magyar Péter az ukránok embere. Nem csoda, hogy nem tud nemet mondani, hisz a Tiszát az ukránok pénzelik
- fűzte a közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni:
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre