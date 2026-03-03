RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Magyar Péter az ukránok embere - Videó

Újabb videóval jelentkezett a kormányfő. Orbán Viktor szerint nem csoda, hogy nem tud nemet mondani a Tisza Párt elnöke.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.03. 21:15
országjárás Magyar Péter Pétervására Orbán Viktor

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor kedden országjárása következő állomására, Pétervásárára látogatott.

2026.02.16.Orbán Viktor és Marco Rubio közös sajtótájékoztató
Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda / Miniszterelnöki Kabinetiroda

Orbán Viktor: Magyar Péter az ukránok embere

A miniszterelnök az eseményen beszédet is mondott, ahol kitért a Tisza Pártra és annak elnökére, Magyar Péterre is. Orbán Viktor szerint az a tét, hogy ukránbarát vagy magyarbarát kormány lesz-e a választásokat követően. A kormányfő kijelentette: a tiszát az ukránok finanszírozzák.

Magyar Péter az ukránok embere. Nem csoda, hogy nem tud nemet mondani, hisz a Tiszát az ukránok pénzelik

- fűzte a közösségi oldalán közzétett videójához Orbán Viktor, amelyet alább tudsz megtekinteni:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
