Mindenki megdöbbent, így még biztos nem láttad Szoboszlai barátját

Így még senki nem látta. Szoboszlai Dominik liverpooli csapattársa, Alexis Mac Allister váratlan képet posztolt a közösségi-oldalára.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 07:30
Szoboszlai Dominik Liverpool Mac Allister

Szoboszlai Dominik argentin világbajnok csapattársa, Alexis Mac Allister az újév alkalmából fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán. Az első képen rögtön egy szokatlan részlet tűnt fel a szurkolóknak: a Liverpool középpályása szemüvegben látható, karjában pedig a tavaly nyáron született kislányát, Alaiát tartja. Egy biztos: ilyen oldaláról még ritkán láthatta őt a közönség.

Szoboszlai Dominik (jobbra) és Alexis Mac Allister is kislányos apukák lettek tavaly
Szoboszlai Dominik (jobbra) és Alexis Mac Allister is kislányos apukák lettek tavaly Fotó: Image Photo Agency

Szoboszlai Dominik barátja is apuka lett tavaly

Körülbelül egy hónap eltéréssel jelentette be Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister is, hogy kislányos apukák lettek. Ráadásul a feleségeik, Buzsik Borka és Ailén Cova Angliában az egyik legjobb barátnők: gyakran járnak együtt kávézni, pilatesezni, és számos programon vesznek részt közösen.

Az újév alkalmából az argentin világbajnok megosztott egy fotóalbumot, amelynek első képén szemüveget visel. A szurkolók pedig nem tudtak szó nélkül elmenni a részlet mellett, hiszen ilyen oldaláról még sosem látták kedvencüket.

Fontos mérkőzés vár a címvédőre

Csütörtök este (21:00, Tv: Spíler 1) Arsenal-Liverpool rangadót rendeznek az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában, amely komoly hatással lehet a Vörösök jövőjére. Sajtóértesülések szerint, ha Arne Slot csapata nem tud nyerni, akkor a holland szakembert azonnali hatállyal menesztik.

Premier League – ahol nincs biztos pont

