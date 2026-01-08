Mindenki megdöbbent, így még biztos nem láttad Szoboszlai barátját

Szoboszlai Dominik argentin világbajnok csapattársa, Alexis Mac Allister az újév alkalmából fotósorozatot osztott meg közösségi oldalán. Az első képen rögtön egy szokatlan részlet tűnt fel a szurkolóknak: a Liverpool középpályása szemüvegben látható, karjában pedig a tavaly nyáron született kislányát, Alaiát tartja. Egy biztos: ilyen oldaláról még ritkán láthatta őt a közönség.

Szoboszlai Dominik (jobbra) és Alexis Mac Allister is kislányos apukák lettek tavaly Fotó: Image Photo Agency

Szoboszlai Dominik barátja is apuka lett tavaly

Körülbelül egy hónap eltéréssel jelentette be Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister is, hogy kislányos apukák lettek. Ráadásul a feleségeik, Buzsik Borka és Ailén Cova Angliában az egyik legjobb barátnők: gyakran járnak együtt kávézni, pilatesezni, és számos programon vesznek részt közösen.

Az újév alkalmából az argentin világbajnok megosztott egy fotóalbumot, amelynek első képén szemüveget visel. A szurkolók pedig nem tudtak szó nélkül elmenni a részlet mellett, hiszen ilyen oldaláról még sosem látták kedvencüket.

Fontos mérkőzés vár a címvédőre

Csütörtök este (21:00, Tv: Spíler 1) Arsenal-Liverpool rangadót rendeznek az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában, amely komoly hatással lehet a Vörösök jövőjére. Sajtóértesülések szerint, ha Arne Slot csapata nem tud nyerni, akkor a holland szakembert azonnali hatállyal menesztik.