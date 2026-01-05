RETRO RÁDIÓ

Leleplező videó, Szoboszlai Dominik ezt tette a dráma pillanatában

Senki sem számított arra, ami a 97. percben történt a Fulham-Liverpool bajnokin. Szoboszlai Dominikot is nagyon meglephette a bombagól.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.05. 19:30
szoboszlai dominik kerkez milos fulham

A hosszabbításban megszerzett vezetést bukta el a címvédő a Fulham-Liverpool meccsen az angol bajnokságban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a pályán élte át a magasságot és a mélységet. A Vörösöktől Cody Gakpo a 95. percben szerezte meg a vezető gólt, majd érkezett Harrison Reed, aki olyat tett, amire senki nem számított.

Szoboszlai Dominik és társai három helyett csak egy pontot vittek haza
Szoboszlai Dominik és társai három helyett csak egy pontot vittek haza (Fotó: Justin Setterfield)

A Fulham játékosa senkitől sem zavartatva bombázott messziről a kapuba. Annyira váratlan volt a lövése, hogy a Liverpoolból senki nem támadta le. Utólag visszanézve a felvételt ez óriási hiba volt, ha védekeztek volna Reeddel szemben, akkor biztosan nem lőhetett volna ennyire szabadon. Szoboszlai Dominik is teljesen másra, beadásra számított, ő az ötösön belül lökdöste kifelé a Fulham centerét, azért, hogy a beívelésnél nyugodtan jöhessen ki a labdára Alisson Becker kapus. Beadás helyett védhetetlen lövés pecsételte meg Arne Slot együttesének a sorsát.

Szoboszlaiék nem bírják a hajrákat

Az idei bajnokságban a Liverpool rengeteg pontot bukott el az utolsó pillanatokban. A Chelsea és a Crystal Palace is így nyert ellenük 2-1-re, a Leeds (3-3) és a Fulham pedig döntetlenre mentette a találkozókat. 

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

