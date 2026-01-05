Leleplező videó, Szoboszlai Dominik ezt tette a dráma pillanatában

A hosszabbításban megszerzett vezetést bukta el a címvédő a Fulham-Liverpool meccsen az angol bajnokságban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is a pályán élte át a magasságot és a mélységet. A Vörösöktől Cody Gakpo a 95. percben szerezte meg a vezető gólt, majd érkezett Harrison Reed, aki olyat tett, amire senki nem számított.

Szoboszlai Dominik és társai három helyett csak egy pontot vittek haza (Fotó: Justin Setterfield)

A Fulham játékosa senkitől sem zavartatva bombázott messziről a kapuba. Annyira váratlan volt a lövése, hogy a Liverpoolból senki nem támadta le. Utólag visszanézve a felvételt ez óriási hiba volt, ha védekeztek volna Reeddel szemben, akkor biztosan nem lőhetett volna ennyire szabadon. Szoboszlai Dominik is teljesen másra, beadásra számított, ő az ötösön belül lökdöste kifelé a Fulham centerét, azért, hogy a beívelésnél nyugodtan jöhessen ki a labdára Alisson Becker kapus. Beadás helyett védhetetlen lövés pecsételte meg Arne Slot együttesének a sorsát.

Szoboszlaiék nem bírják a hajrákat

Az idei bajnokságban a Liverpool rengeteg pontot bukott el az utolsó pillanatokban. A Chelsea és a Crystal Palace is így nyert ellenük 2-1-re, a Leeds (3-3) és a Fulham pedig döntetlenre mentette a találkozókat.