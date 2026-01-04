Totális fejetlenség, továbbra is nyeretlen Szoboszlai csapata

A Fulham-Liverpool mérkőzés 15 perces késéssel vette kezdetét, miután a hazaiak stadionjában dolgozó egyik alkalmazott rosszul lett. A Vörösök kezdőcsapatában ismét helyet kapott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is, ám kisebb sérülés miatt Hugo Ekitike ezúttal kimaradt a meccskeretből. A címvédő már a 17. percben hátrányba került: Harry Wilson talált a kapuba, a partjelző elsőre lest jelzett, ám a videóbíró vizsgálata után végül megadták a gólt (1-0).

Szoboszlai Dominik (balra) kezdőként lépett pályára a Fulham-Liverpool meccsen Fotó: Adam Davy - PA Images

Fulham-Liverpool: továbbra sem megy Szoboszlaiéknak 2026-ban

A második félidőben jóval nagyobb tempóra kapcsolt a Liverpool, aminek hamar meg is lett az eredménye: a 60. percben Florian Wirtz egyenlített ki. A Vörösök rekordigazolásának találatát is hosszas VAR-vizsgálat előzte meg, mivel a partjelző elsőre lest jelzett, ám a videóbíró végül érvényesítette a gólt (1-1). A hazai együttes azonban összekapta magát, a 75. percben Harry Wilson emelte át Alissont, azonban a labdája a kapufán csattant, a kippanót pedig Van Dijk tisztázta. A hosszabbításban pörögtek fel igazán az események: a 94. percben Cody Gakpo góljával megszerezte a vezetést a Liverpool, ám néhány perccel később a hazaiak középpályása, Harrison Reed is betalált, így végül 2-2-es döntetlennel zárult a találkozó.

Az új év első napján a Leeds ellen 0-0-ás döntetlent játszottak, most pedig a Fulham otthonában sem sikerült kiharcolniuk a győzelmet, ami azt jelenti, hogy a Liverpool a 2026-os esztendőben továbbra is nyeretlen.



Szoboszlai Dominikék legközelebb január 8-án, 21 órától lépnek pályára, jön az Arsenal-Liverpool rangadó Premier League 21. fordulójában.