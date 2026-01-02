Szoboszlait és Kerkezt említésre sem méltatták, ennél nagyobb kritika nincs
Csalódást okozott az újév első meccsén az FC Liverpool. Arne Slot csapata 0-0-ra végzett otthon a Leeds United ellen a labdarúgó Premier League 19. fordulójának találkozóján, ami után Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost egy oldal említésre sem méltatta.
A Liverpoolban Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta az újév napjára eső találkozót, míg Kerkez Milos a 66. percben lépett pályára csereként. A This is Anfield című oldal szerzője, Danny Gallagher a Leeds elleni 0-0 után nem titkolta csalódottságát.
Lassú, bizonytalan futball, inkonzisztens ritmus. Nem volt szép látvány. Az időnkénti ígéretes részleteket unalmas zavarodottság és gyenge újjáépítés követte. A futballcsapatok megváltoztatják identitásukat és taktikai megközelítésüket, de ez nagyon messze áll a nem is olyan távoli múlt, „Az intenzitás a mi identitásunk” napjaitól. Érezni lehetett, hogy csak idő kérdése, mikor kap gólt csapat. Szerencsére a Liverpool számára a partjelző zászlaja a helyén volt. Tényleg nem volt elég jó
– írja a szerző a bevezetőjében, aki megállapítja, sajnos semmi sem változott a novemberi és a decemberi teljesítményhez képest. Aztán öt dolgot emelt ki a meccs kapcsán. Feltűnő, hogy Szoboszlait és Kerkezt említésre sem méltatta.
Szoboszlai és Kerkez vasárnap újra pályára lép
Új év, ugyanaz a Liverpool; Frimpong teljesen új dimenziót hoz; Ekitiké segítségre szorul; A shotgun csere visszatér; Rio Ngumoha készen áll a több játékidőre – írja az öt közcímében a szerző, de egyik fejezet alatt sem tér ki a magyarok teljesítményére.
A negyedik helyen álló Liverpool ezzel a döntetlennel együtt hét forduló óta veretlen a Premier League-ben. Arne Slot együttese legközelebb vasárnap lép pályára, a Fulham otthonába látogat.
