RETRO RÁDIÓ

Szoboszlait és Kerkezt említésre sem méltatták, ennél nagyobb kritika nincs

Csalódást okozott az újév első meccsén az FC Liverpool. Arne Slot csapata 0-0-ra végzett otthon a Leeds United ellen a labdarúgó Premier League 19. fordulójának találkozóján, ami után Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost egy oldal említésre sem méltatta.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.02. 17:00
liverpool szoboszlai dominik arne slot kerkez milos

A Liverpoolban Szoboszlai Dominik kezdőként végigjátszotta az újév napjára eső találkozót, míg Kerkez Milos a 66. percben lépett pályára csereként. A This is Anfield című oldal szerzője, Danny Gallagher a Leeds elleni 0-0 után nem titkolta csalódottságát.

Szoboszlai Dominik végig pályán volt a Leeds ellen
Szoboszlai Dominik végig pályán volt a Leeds ellen Fotó: Jan Kruger

Lassú, bizonytalan futball, inkonzisztens ritmus. Nem volt szép látvány. Az időnkénti ígéretes részleteket unalmas zavarodottság és gyenge újjáépítés követte. A futballcsapatok megváltoztatják identitásukat és taktikai megközelítésüket, de ez nagyon messze áll a nem is olyan távoli múlt, „Az intenzitás a mi identitásunk” napjaitól. Érezni lehetett, hogy csak idő kérdése, mikor kap gólt csapat. Szerencsére a Liverpool számára a partjelző zászlaja a helyén volt. Tényleg nem volt elég jó

írja a szerző a bevezetőjében, aki megállapítja, sajnos semmi sem változott a novemberi és a decemberi teljesítményhez képest. Aztán öt dolgot emelt ki a meccs kapcsán. Feltűnő, hogy Szoboszlait és Kerkezt említésre sem méltatta.

Szoboszlai és Kerkez vasárnap újra pályára lép

Új év, ugyanaz a Liverpool; Frimpong teljesen új dimenziót hoz; Ekitiké segítségre szorul; A shotgun csere visszatér; Rio Ngumoha készen áll a több játékidőre – írja az öt közcímében a szerző, de egyik fejezet alatt sem tér ki a magyarok teljesítményére.

A negyedik helyen álló Liverpool ezzel a döntetlennel együtt hét forduló óta veretlen a Premier League-ben. Arne Slot együttese legközelebb vasárnap lép pályára, a Fulham otthonába látogat.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön plusz izgalmat hoz. Érdemes követni és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu