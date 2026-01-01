„Frusztráló” – Szoboszlai társa nem kertelt, kimondta az őszintét

Ismét csalódást keltő teljesítményt nyújtottak és rögtön pontvesztéssel kezdték az új esztendőt a Vörösök. A szezon eddigi legjobb játékosa, Szoboszlai Dominik az eltiltását követően ugyan visszatért a kezdőcsapatba, de így is gól nélküli döntetlen született a Liverpool-Leeds angol bajnoki mérkőzésen. A hazaiak holland játékosa, Jeremie Frimpong nem is kertelt a lefújást követően.

Frimpong a Liverpool-Leeds meccsről nyilatkozott (Fotó: Carl Recine / Getty Images)

Frimpong a Liverpool-Leeds meccsről

Frusztráló, mert meg akartuk nyerni ezt a meccset

– fogalmazott a Sky Sports-nak a lefújás után Jeremie Frimpong, aki ezúttal az Afrikai Nemzetek Kupáján szereplő Mohamed Szalah helyén, a jobb szélső pozícióban kezdett. Az ellenfélről azt mondta:

Nagyon jól védekeztek. Nyilvánvalóan próbálkoztunk, de nem eléggé.

A Liverpool vasárnap már a Fulham ellen (16:00, tv: Aréna4) lép pályára, a holland játékos azt nyilatkozta, úgy kell majd kimenniük a pályára, hogy a csütörtökinél jobb teljesítményt kell nyújtaniuk.

Tudjuk, mire vagyunk képesek.