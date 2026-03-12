Orbán Viktor: Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!
Március 15-én lesz a legnagyobb Békemenet.
A legnagyobb és legfontosabb Békemenet!
Találkozzunk vasárnap! Mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni!
- írja a Facebookon Orbán Viktor.
