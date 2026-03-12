A Fradit a Liverpoolhoz hasonlítják Portugáliában

„A Ferencváros olyan, mint a Liverpool, a Fenerbahce és a Monaco?” – ezzel a címmel ír a magyar bajnokcsapatról az FTC-Braga Európa-liga-nyolcaddöntő (csütörtök, 21.00, tv: M4 Sport) kapcsán egy regionális portugál lap. A Fradi most azzal próbálkozhat, amibe a felsoroltaknak beletört a bicskája.

A Fradi ronthatja el a Braga eddigi makulátlan mérlegét az El nyolcaddöntőiben (Fotó: fradi.hu)

A Braga és környéke híreivel foglalkozó 100 éves Correio do Minho arra emlékeztet ezzel, hogy eddig ahányszor csak eljutott idáig a portugál futballklub, mindig be is jutott az Európa-liga legjobb nyolc csapata közé.

Gulácsi és a Liverpool már felsült vele, most a Fradi jön

A sorozat 2011-es döntőse – akkor a Braga csak a fináléban maradt alul 1-0-ra a hazai nagyágyú FC Porto ellen – éppen abban a kiírásban szerezte meg története tán legnagyobb skalpját: a hazai 1-0-s győzelem után, az Anfielden kiharcolt 0-0-lal, kapott gól nélkül ejtette ki a Liverpoolt, s ezután a Dinamo Kijev és a Benfica volt a Braga áldozata a döntőbe vezető úton. Érdekesség, hogy akkor még a Kenny Dalglish dirigálta Pool tartalékkapusaként ült a kispadon Gulácsi Péter, a később az NB I-ben, Kispesten légióskodó David N'Gog társaságában.

Ezután legközelebb a 2015/16-os szezonban jutott el a Braga az El-nyolcaddöntőig. Ekkor a török Fenerbahce hazai pályán ugyan nyert 1-0-ra, de a visszavágón 4-1-gyel lépett tovább a portugál csapat (akkor a következő körben az ukrán Sahtar Donyeck már kifogott rajta: 1-2, 0-4)

A legutóbbi, harmadik nyolcaddöntőjét a 2021/22-es kiírásban játszotta a Braga a második legrangosabb európai kupában, a Monaco ellen. A 2-0-s portugáliai odavágó után, 1-1-es monte-carlói döntetlennel jutott tovább a Braga, de ekkor is „csak” a negyeddöntőig jutott: otthon ugyan legyőzte 1-0-ra a skót Rangerst, de a glasgow-i visszavágón 3-1-es sikerrel az ellenfél lépett a következő körbe.

A Fradi elleni lesz tehát a Braga negyedik nyolcaddöntője az Európa-ligában. Most csütörtökön, majd jövő szerdán (16.30) eldől, hogy marad-e a 100 százalékos mérlegük.