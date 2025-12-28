Ezzel eldőlt, Szalahnak többé nincs helye Liverpoolban

2-1-es hazai sikerrel zárult a Liverpool-Wolverhampton Premier League találkozó, amellyel a Szoboszlai Dominikot ezúttal eltiltás miatt nélkülöző címvédő továbbra is versenyben maradt a Bajnokok Ligáját érő helyekért folytatott kiélezett küzdelemben. A Vörösök sorozatban harmadik sikerüket könyvelhették el, miközben az angol élvonalban már november 30-a óta veretlenek. A decemberben a megszerezhető 15 pontból 11-et gyűjtöttek be, ami egyértelmű javulás az ősz végi sorozathoz képest. Ez a fellendülés leginkább azért meglepő, mert sokáig kilátástalannak tűnt a helyzet, amelyre a vezetőedző és Mohamed Szalah konfliktusa is rátett egy lapáttal, viszont az egyiptomi támadó nélkül valósággal szárnyal a csapat.

Mohamed Szalah nélkül szárnyra kapott a Liverpool Fotó: Liverpool FC

Az előző szezonban még kevesen fogadtak volna arra, hogy éppen Szalah nélkül megy majd jobban a Liverpool szekere. Márpedig jelenleg pontosan ez a helyzet. Az egyiptomi támadó a december eleji, Leeds elleni mérkőzést követően nyilvánosan bírálta Arne Slotot, amelyet követően mindenki azt hitte széteshet a csapat. A forgatókönyv azonban teljesen másként alakult: a Liverpool azóta minden mérkőzését megnyerte, igaz, nem fölényesen, de legalább az eredményekre nem lehet panasz.

Szalah távozása segített a Liverpoolon

A 33 éves játékos jelenleg az Afrika-kupán képviseli Egyiptomot, ahol hazája válogatottja a torna egyik nagy esélyese. Amennyiben a csapat a döntőig jut, a támadó legkorábban január 21-én, a Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen csatlakozhat újra klubjához. Az, hogy láthatóan nélküle is jól teljesít az együttes, akár az eladására is sarkallhatja a klub vezetőségét, főleg annak fényében, hogy a jelenléte az utóbbi időben inkább zavart keltett az öltözőben és a csapat körül, főleg, amikor a holland tréner padoztatta.

Ráadásul a távollétében a védekezésben is nagyot lépett előre a gárda. Az utolsó hármon meccsen, amelyeken kezdett, összesen tíz gólt kaptak Szoboszlaiék, míg nélküle, már három találkozót is lehoztak kapott gól nélkül, és csupán egyszer fordult elő, hogy többet kaptak egynél.