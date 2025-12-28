RETRO RÁDIÓ

Ezzel eldőlt, Szalahnak többé nincs helye Liverpoolban

Decemberben nem talált legyőzőre a Liverpool. Mohamed Szalah nélkül szárnyra kapott a címvédő, immár öt mérkőzés óta veretlenek a Premier League-ben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.28. 06:15
2-1-es hazai sikerrel zárult a Liverpool-Wolverhampton Premier League találkozó, amellyel a Szoboszlai Dominikot ezúttal eltiltás miatt nélkülöző címvédő továbbra is versenyben maradt a Bajnokok Ligáját érő helyekért folytatott kiélezett küzdelemben. A Vörösök sorozatban harmadik sikerüket könyvelhették el, miközben az angol élvonalban már november 30-a óta veretlenek. A decemberben a megszerezhető 15 pontból 11-et gyűjtöttek be, ami egyértelmű javulás az ősz végi sorozathoz képest. Ez a fellendülés leginkább azért meglepő, mert sokáig kilátástalannak tűnt a helyzet, amelyre a vezetőedző és Mohamed Szalah konfliktusa is rátett egy lapáttal, viszont az egyiptomi támadó nélkül valósággal szárnyal a csapat.

Mohamed Szalah nélkül szárnyra kapott a Liverpool
Mohamed Szalah nélkül szárnyra kapott a Liverpool Fotó: Liverpool FC

Az előző szezonban még kevesen fogadtak volna arra, hogy éppen Szalah nélkül megy majd jobban a Liverpool szekere. Márpedig jelenleg pontosan ez a helyzet. Az egyiptomi támadó a december eleji, Leeds elleni mérkőzést követően nyilvánosan bírálta Arne Slotot, amelyet követően mindenki azt hitte széteshet a csapat. A forgatókönyv azonban teljesen másként alakult: a Liverpool azóta minden mérkőzését megnyerte, igaz, nem fölényesen, de legalább az eredményekre nem lehet panasz.

Szalah távozása segített a Liverpoolon

A 33 éves játékos jelenleg az Afrika-kupán képviseli Egyiptomot, ahol hazája válogatottja a torna egyik nagy esélyese. Amennyiben a csapat a döntőig jut, a támadó legkorábban január 21-én, a Marseille elleni Bajnokok Ligája-meccsen csatlakozhat újra klubjához. Az, hogy láthatóan nélküle is jól teljesít az együttes, akár az eladására is sarkallhatja a klub vezetőségét, főleg annak fényében, hogy a jelenléte az utóbbi időben inkább zavart keltett az öltözőben és a csapat körül, főleg, amikor a holland tréner padoztatta

Ráadásul a távollétében a védekezésben is nagyot lépett előre a gárda. Az utolsó hármon meccsen, amelyeken kezdett, összesen tíz gólt kaptak Szoboszlaiék, míg nélküle, már három találkozót is lehoztak kapott gól nélkül, és csupán egyszer fordult elő, hogy többet kaptak egynél.

Nagyon úgy tűnik, hogy Szalahnak többé nincs helye Liverpoolban, hiszen a menedzser aligha kockáztat azzal, hogy felborítja a jelenlegi összhangot, főleg úgy, hogy néhány hete még az állása is veszélyben volt.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

