Végleges döntés, Arne Slot már a cserék között sem számol Szalah-val

Ahogy azt előre jelezték, Mohamed Szalah nem került be a Liverpool keretébe, az angol csapat nélküle utazott el Milánóba a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája meccsre. Arne Slot 19 tagú keretet hirdetett, és az egyiptomi annak ellenére sincs benne, hogy hétfőn együtt edzett a társaival.

Szalah már a cserék közé sem került be Fotó: Liverpool FC

Szalah kimaradt a keretből

A Liverpool Echo értesülései szerint a klub úgy döntött, hogy Szalah-t egy ideig nem jelöli a keretbe. A döntést az egyesület Arne Slot vezetőedzővel egyeztetve és annak teljes támogatásával hozta meg. A Vörösök úgy vélik, a csapat és a játékos érdekeit is ez szolgálja jelenleg. Szalah szombaton Arne Slot vezetőedzőt és a klubot bírálta, miután sorrendben harmadik bajnoki meccsén maradt ki a kezdőcsapatból.

The Reds have named a 19-man squad for Tuesday’s Champions League clash with Internazionale: — Liverpool FC (@LFC) December 8, 2025

