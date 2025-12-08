RETRO RÁDIÓ

Végleges döntés, Arne Slot már a cserék között sem számol Szalah-val

A Liverpool edzője, Arne Slot keretet hirdetett a keddi Internazionale elleni Bajnokok Ligája meccsre. Mohamed Szalah kimaradt.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.12.08. 16:47
Módosítva: 2025.12.08. 16:57
Mohamed Szalah Bajnokok Ligája Liverpool FC

Ahogy azt előre jelezték, Mohamed Szalah nem került be a Liverpool keretébe, az angol csapat nélküle utazott el Milánóba a keddi, Inter elleni Bajnokok Ligája meccsre. Arne Slot 19 tagú keretet hirdetett, és az egyiptomi annak ellenére sincs benne, hogy hétfőn együtt edzett a társaival.

Szalah
Szalah már a cserék közé sem került be Fotó: Liverpool FC

Szalah kimaradt a keretből

A Liverpool Echo értesülései szerint a klub úgy döntött, hogy Szalah-t egy ideig nem jelöli a keretbe. A döntést az egyesület Arne Slot vezetőedzővel egyeztetve és annak teljes támogatásával hozta meg. A Vörösök úgy vélik, a csapat és a játékos érdekeit is ez szolgálja jelenleg. Szalah szombaton Arne Slot vezetőedzőt és a klubot bírálta, miután sorrendben harmadik bajnoki meccsén maradt ki a kezdőcsapatból.

