RETRO RÁDIÓ

Szoboszlai Dominik hiába ünnepelt, jöhet a válságértekezlet Liverpoolban

A szezon egyik legjobb második félidejét hozta a Leeds-Liverpool meccs az angol bajnokságban. A 96. percig úgy tűnt, Szoboszlai Dominik gólja dönt, a 3-3-as döntetlennel azonban veszélybe került Arne Slot állása.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.06.
Arne Slot Premier League Liverpool FC

Gólnélküli első félidő után hat találat született a Leeds-Liverpool meccsen az angol bajnokságban. Szoboszlai Dominik lövésével 3-2-re a Pool vezetett, a 96. percben azonban egyenlíteni tudott a Leeds, ezzel veszélybe került Arne Slot állása a Vörösök élén.

Szoboszlai Dominik gólja is kevés lehet Arne Slot megmentéséhez
Szoboszlai Dominik gólja is kevés lehet Arne Slot megmentéséhez Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A második félidő elején Hugo Ekitiké duplázott, ekkor úgy tűnt, a Pool simán nyer. A Leeds azonban egyenlített, majd a 80. percben Szoboszlai megszerezte szezonbeli második találatát a Premier League-ben. A győzelem így is elmaradt, ami azt jelenti, hogy Arne Slotra újabb váltságértekezlet várhat.

Mi lesz Arne Slottal?

A holland szakembert már vasárnap behívhatják a főnökei. Sok idő nincs a gondokodásra, a Liverpool kedden az Inter otthonában játszik a Bajnokok Ligájábam 

Premier League – nagyon messze a címvédés!

A világ legintenzívebb bajnokságában idén sincs üresjárat: a címvédő Liverpool és a Manchester United botladozásai is bizonyítják, hogy Angliában bárki képes legyőzni bárkit. Egy váratlan gól, egy kihagyott ziccer – és máris borul a papírforma. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is hétről hétre a legnagyobb sztárok között küzd a Premier League futballszentélyeiben, ahol minden forduló új történetet ír. A TippmixPRO-n most még izgalmasabbak az angol rangadók – tippelj, és éld át a futball legkeményebb bajnokságának hangulatát!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott.

 Részletek itt! 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu