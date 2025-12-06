Szoboszlai Dominik hiába ünnepelt, jöhet a válságértekezlet Liverpoolban

Gólnélküli első félidő után hat találat született a Leeds-Liverpool meccsen az angol bajnokságban. Szoboszlai Dominik lövésével 3-2-re a Pool vezetett, a 96. percben azonban egyenlíteni tudott a Leeds, ezzel veszélybe került Arne Slot állása a Vörösök élén.

Szoboszlai Dominik gólja is kevés lehet Arne Slot megmentéséhez Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A második félidő elején Hugo Ekitiké duplázott, ekkor úgy tűnt, a Pool simán nyer. A Leeds azonban egyenlített, majd a 80. percben Szoboszlai megszerezte szezonbeli második találatát a Premier League-ben. A győzelem így is elmaradt, ami azt jelenti, hogy Arne Slotra újabb váltságértekezlet várhat.

Mi lesz Arne Slottal?

A holland szakembert már vasárnap behívhatják a főnökei. Sok idő nincs a gondokodásra, a Liverpool kedden az Inter otthonában játszik a Bajnokok Ligájábam